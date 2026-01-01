Nasaďte LazyLibrarian inštaláciu jedným kliknutím.
Automatizačný nástroj, ktorý sleduje autorov, nachádza e-knihy a audioknihy a odovzdáva ich vašim nástrojom na sťahovanie.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LazyLibrarian
LazyLibrarian je knižný náprotivok k Sonarr a Radarr — samoobslužný automatizačný server, ktorý sleduje vašich obľúbených autorov, sleduje jednotlivé vydania kníh, vyhľadáva zhodné súbory na Usenet a torrent indexeroch a odovzdáva vybrané vydania programom NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent alebo akémukoľvek inému sťahovaciemu programu, ktorý už používate.
Vlastné hostovanie LazyLibrarian na VPS vám poskytuje 24/7 knihovníka, ktorý zachytáva nové vydania v momente, keď sa objavia, odstraňuje duplikáty z vašej existujúcej knižnice Calibre a automaticky premenuje a označuje všetko, aby vaša zbierka e-kníh a audiokníh zostala usporiadaná bez manuálnej práce.
Kľúčové vlastnosti LazyLibrarian
Sledovanie a objavovanie autorov
Pridajte autorov podľa mena a LazyLibrarian zostaví ich kompletnú bibliografiu z Goodreads, Google Books, OpenLibrary a iných zdrojov.
Podpora audiokníh a e-kníh
Spracováva formáty audiokníh aj e-kníh so samostatnými pravidlami kvality a zdroja pre každý z nich, takže jedna inštancia spravuje dve knižnice.
Integrácia Calibre a Goodreads
Importuje vašu existujúcu knižnicu Calibre, aby sa predišlo duplicitám, synchronizuje zoznamy prečítaných/chcem prečítať z Goodreads a automaticky aktualizuje metadáta.
Natívna podpora indexovača
Vstavané pluginy pre NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge a desiatky indexovačov Usenet a torrentov cez Newznab a Torznab.
Sledovanie časopisov a seriálov
Sleduje tematické časopisy a viaczväzkové knižné série, pričom zaraďuje nové vydania do frontu, hneď ako sa dostanú k indexátorom, bez potreby manuálneho vyhľadávania.
Prečo spustiť LazyLibrarian na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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