Nasadiť SuperTokens jedným kliknutím.
Open-source autentifikačný backend so správou relácií, prihlásením bez hesla, sociálnym OAuth a MFA – samoobslužná alternatíva k Auth0 a Firebase Auth.
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S čím sa dá postaviť SuperTokens
SuperTokens je open-source alternatíva k proprietárnym autentifikačným službám ako Auth0 a Firebase Auth. Poskytuje backendové Core API, s ktorým sa vaše aplikácie integrujú pomocou oficiálnych SDK pre React, Node.js, Python, Go a mobilné platformy. SuperTokens spracováva prihlásenie pomocou e-mailu/hesla, bezheslové toky, sociálne OAuth, viacfaktorovú autentifikáciu, pokročilú správu relácií s automatickým obnovením tokenov a ochranu proti bežným útokom na autentifikáciu – to všetko prostredníctvom dobre zdokumentovaného API.
Vlastné hostovanie SuperTokens znamená, že používateľské poverenia a údaje o reláciách zostávajú vo vašej databáze PostgreSQL pod vašou plnou kontrolou, bez cenotvorby za používateľa, ktorá by sa zvyšovala s rastom vašej aplikácie. Táto šablóna nasadzuje SuperTokens Core s PostgreSQL pripraveným na produkčné použitie.
Kľúčové vlastnosti SuperTokens
Viacnásobné metódy autentifikácie
Podporuje e-mail/heslo, bezheslové magické odkazy a poskytovateľov sociálneho OAuth predpripravené – pridajte toky, ktoré vaši používatelia očakávajú, bez vlastného kódu.
Pokročilá správa relácií
Zabezpečuje bezpečnú rotáciu tokenov, automatické obnovenie a zrušenie relácie, čím chráni používateľov pred únosom relácie a fixačnými útokmi.
Predpripravené UI komponenty
Drop-in React, Vue a Angular komponenty pre prihlásenie, registráciu a resetovanie hesla, ktoré zodpovedajú vašej značke bez toho, aby ste museli vytvárať autentifikačné UI od začiatku.
Viacfaktorová autentifikácia
Pridajte TOTP alebo MFA na báze e-mailu do akéhokoľvek autentifikačného toku bez služieb tretích strán alebo dodatočných poplatkov za používateľa.
Úlohy a oprávnenia
Priraďte roly používateľom a vynucujte kontroly povolení vo vašej aplikácii pomocou vstavanej správy používateľov a API rolí SuperTokens.
Prečo spustiť SuperTokens na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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