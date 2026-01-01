Zľava až do výšky 69 % na Pulse

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Dashboard monitorovania v reálnom čase pre Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker a Kubernetes s upozorneniami a historickými metrikami.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadiť Pulse jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Pulse

Pulse je open-source monitorovací panel v reálnom čase, ktorý vám poskytuje jednotný, zjednotený pohľad na vaše klastre Proxmox VE, inštancie Proxmox Backup Server, hostiteľov Docker a pracovné zaťaženia Kubernetes. Nepretržite zisťuje stav každého pripojeného uzla a streamuje metriky CPU, pamäte, úložiska a siete do rýchleho webového rozhrania, aby ste mohli okamžite, a nie až po výpadku, odhaliť záťaž na virtuálnom stroji, kontajneri alebo úložisku záloh.

Pretože Pulse je samoobslužný, všetky poverenia a metriky zostávajú na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez telemetrie tretích strán a bez licencie na uzol. Spustenie na vlastnom VPS udržuje panel dostupný aj vtedy, keď monitorovaný hostiteľ zápasí s problémami, a konfigurovateľné prahové upozornenia vás upozornia prostredníctvom e-mailu, webhookov alebo chatu skôr, než sa malé problémy premenia na výpadok.

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Kľúčové vlastnosti Pulse

Zjednotené Proxmox zobrazenie

Monitorujte viacero klastrov Proxmox VE a inštancií Proxmox Backup Server z jedného ovládacieho panela, s metrikami pre jednotlivé VM, kontajnery a dátové úložiská.

Metriky streamovania v reálnom čase

Živé údaje o CPU, pamäti, disku a sieti sa neustále aktualizujú cez WebSocket, aby ste videli zmeny zaťaženia v okamihu, keď nastanú.

Monitoring Docker a Kubernetes

Sledujte využitie zdrojov kontajnerov a podov popri vašich hostoch Proxmox pre jeden konzistentný obraz naprieč virtuálnymi strojmi a kontajnermi.

Konfigurovateľné prahové upozornenia

Nastavte limity pre CPU, pamäť, úložisko alebo teplotu a dostávajte upozornenia e-mailom, webhookom alebo chatom predtým, než sa problémy vystupňujú.

Bezagentové dotazovanie API

Pulse sa pripája k Proxmoxu pomocou API tokenov, takže na uzly, ktoré monitoruje, nie je potrebné inštalovať nič navyše.

Prečo spustiť Pulse na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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