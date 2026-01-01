Nasadiť Pulse jedným kliknutím.
Dashboard monitorovania v reálnom čase pre Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker a Kubernetes s upozorneniami a historickými metrikami.
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S čím sa dá postaviť Pulse
Pulse je open-source monitorovací panel v reálnom čase, ktorý vám poskytuje jednotný, zjednotený pohľad na vaše klastre Proxmox VE, inštancie Proxmox Backup Server, hostiteľov Docker a pracovné zaťaženia Kubernetes. Nepretržite zisťuje stav každého pripojeného uzla a streamuje metriky CPU, pamäte, úložiska a siete do rýchleho webového rozhrania, aby ste mohli okamžite, a nie až po výpadku, odhaliť záťaž na virtuálnom stroji, kontajneri alebo úložisku záloh.
Pretože Pulse je samoobslužný, všetky poverenia a metriky zostávajú na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez telemetrie tretích strán a bez licencie na uzol. Spustenie na vlastnom VPS udržuje panel dostupný aj vtedy, keď monitorovaný hostiteľ zápasí s problémami, a konfigurovateľné prahové upozornenia vás upozornia prostredníctvom e-mailu, webhookov alebo chatu skôr, než sa malé problémy premenia na výpadok.
Kľúčové vlastnosti Pulse
Zjednotené Proxmox zobrazenie
Monitorujte viacero klastrov Proxmox VE a inštancií Proxmox Backup Server z jedného ovládacieho panela, s metrikami pre jednotlivé VM, kontajnery a dátové úložiská.
Metriky streamovania v reálnom čase
Živé údaje o CPU, pamäti, disku a sieti sa neustále aktualizujú cez WebSocket, aby ste videli zmeny zaťaženia v okamihu, keď nastanú.
Monitoring Docker a Kubernetes
Sledujte využitie zdrojov kontajnerov a podov popri vašich hostoch Proxmox pre jeden konzistentný obraz naprieč virtuálnymi strojmi a kontajnermi.
Konfigurovateľné prahové upozornenia
Nastavte limity pre CPU, pamäť, úložisko alebo teplotu a dostávajte upozornenia e-mailom, webhookom alebo chatom predtým, než sa problémy vystupňujú.
Bezagentové dotazovanie API
Pulse sa pripája k Proxmoxu pomocou API tokenov, takže na uzly, ktoré monitoruje, nie je potrebné inštalovať nič navyše.
Prečo spustiť Pulse na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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