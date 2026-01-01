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Ľahký samo-hostený server CalDAV a CardDAV na synchronizáciu kalendárov a kontaktov naprieč všetkými vašimi zariadeniami.

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Nasadiť Radicale jednoklikovou inštaláciou.

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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Radicale

Radicale je malý, jednoduchý, bezproblémový CalDAV (kalendár) a CardDAV (kontakt) server napísaný v Pythone. Hovorí štandardnými protokolmi, ktoré natívne podporuje každý moderný operačný systém — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — takže kalendáre a kontakty sa synchronizujú s vašimi zariadeniami bez inštalácie vlastných aplikácií alebo rozšírení prehliadača.

Vlastné hostovanie Radicale na vašom VPS udržiava každú udalosť, adresu a zdieľaný kalendár na infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto toho, aby ste ich odovzdali kalendárovej službe SaaS. Server ukladá kolekcie ako obyčajné súbory na disk, nevyžaduje žiadnu databázu a pohodlne beží popri iných aplikáciách vďaka svojej malej stope Pythonu.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Radicale

Štandardné CalDAV a CardDAV

Natívna synchronizácia s iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME a KDE bez klientov tretích strán – každý moderný OS podporuje protokoly štandardne.

Súborové úložisko

Kalendáre a kontakty sú uložené ako obyčajné súbory iCalendar a vCard na disku – ľahko sa zálohujú, spravujú verzie alebo migrujú bez výpisov databázy.

Viacpoužívateľský so zdieľaním

Každý overený používateľ získa svoje vlastné zbierky s voliteľnými pravidlami zdieľania pre zdieľané rodinné alebo tímové kalendáre.

Nízka náročnosť na zdroje

Server čisto v Pythone bez databázy sa spustí za sekundy a používa desiatky megabajtov pamäte – ideálne pre najmenšie VPS plány.

Webové správcovské rozhranie

Vstavané používateľské rozhranie (UI) prehliadača umožňuje používateľom prehliadať kolekcie, kopírovať adresy URL CalDAV/CardDAV na nastavenie klienta a overiť, či všetko funguje.

Kompatibilný s reverzným proxy

Navrhnuté tak, aby fungovalo za nginx, Apache alebo Traefik s ukončením HTTPS na vyššej úrovni, takže nasadenie je jednoduché a bezpečné.

Prečo spustiť Radicale na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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