Nasadiť Radicale jednoklikovou inštaláciou.
Ľahký samo-hostený server CalDAV a CardDAV na synchronizáciu kalendárov a kontaktov naprieč všetkými vašimi zariadeniami.
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S čím sa dá postaviť Radicale
Radicale je malý, jednoduchý, bezproblémový CalDAV (kalendár) a CardDAV (kontakt) server napísaný v Pythone. Hovorí štandardnými protokolmi, ktoré natívne podporuje každý moderný operačný systém — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — takže kalendáre a kontakty sa synchronizujú s vašimi zariadeniami bez inštalácie vlastných aplikácií alebo rozšírení prehliadača.
Vlastné hostovanie Radicale na vašom VPS udržiava každú udalosť, adresu a zdieľaný kalendár na infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto toho, aby ste ich odovzdali kalendárovej službe SaaS. Server ukladá kolekcie ako obyčajné súbory na disk, nevyžaduje žiadnu databázu a pohodlne beží popri iných aplikáciách vďaka svojej malej stope Pythonu.
Kľúčové vlastnosti Radicale
Štandardné CalDAV a CardDAV
Natívna synchronizácia s iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME a KDE bez klientov tretích strán – každý moderný OS podporuje protokoly štandardne.
Súborové úložisko
Kalendáre a kontakty sú uložené ako obyčajné súbory iCalendar a vCard na disku – ľahko sa zálohujú, spravujú verzie alebo migrujú bez výpisov databázy.
Viacpoužívateľský so zdieľaním
Každý overený používateľ získa svoje vlastné zbierky s voliteľnými pravidlami zdieľania pre zdieľané rodinné alebo tímové kalendáre.
Nízka náročnosť na zdroje
Server čisto v Pythone bez databázy sa spustí za sekundy a používa desiatky megabajtov pamäte – ideálne pre najmenšie VPS plány.
Webové správcovské rozhranie
Vstavané používateľské rozhranie (UI) prehliadača umožňuje používateľom prehliadať kolekcie, kopírovať adresy URL CalDAV/CardDAV na nastavenie klienta a overiť, či všetko funguje.
Kompatibilný s reverzným proxy
Navrhnuté tak, aby fungovalo za nginx, Apache alebo Traefik s ukončením HTTPS na vyššej úrovni, takže nasadenie je jednoduché a bezpečné.
Prečo spustiť Radicale na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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