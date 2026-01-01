Zľava až do výšky 69 % na FusionDirectory

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Webová správa identít pre LDAP, Samba, Kerberos, e-mail, DNS, DHCP a správu SSH kľúčov.

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Nasaďte FusionDirectory jednoklikovou inštaláciou.

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Šírka pásma: 32 TB
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KVM 1
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5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť FusionDirectory

FusionDirectory je open-source aplikácia na správu identít a prístupu, ktorá mení štandardný LDAP adresár na spravovateľnú platformu pre používateľov, skupiny, e-mailové účty, zdieľané položky Samba, Kerberos princípy a desiatky ďalších systémových služieb. Namiesto písania súborov ldif alebo používania ldapsearch z príkazového riadku, administrátori pracujú vo webovom UI, ktoré rozumie schémam služieb, ku ktorým sa pripájajú.

Vlastné hostovanie FusionDirectory na VPS udržiava adresár — systém záznamov pre každý účet vo vašej sieti — úplne pod vašou kontrolou. Toto nasadenie zahŕňa backend OpenLDAP predinštalovaný s požadovanými schémami FusionDirectory, takže webové UI a adresár, ktorý spravuje, sa spustia spoločne ako jeden aplikačný zásobník.

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Kľúčové vlastnosti FusionDirectory

Webová správa LDAP

Spravujte používateľov, skupiny, organizačné jednotky a ACL v prehliadači bez písania súborov ldif alebo spúšťania ldapadd z terminálu.

Samba a Kerberos

Poskytnite účty zdieľania súborov Samba a princípy Kerberos priamo z používateľských záznamov, čím udržíte sieť Windows a jednotné prihlásenie (SSO) v synchronizácii s adresárom.

Architektúra pluginov

Rozšírte adresár o voliteľné moduly pre poštu, DNS, DHCP, SSH kľúče, pravidlá sudo, certifikáty a zásady hesiel – aktivujte len tie, ktoré potrebujete.

Zahrnutý OpenLDAP

Dodáva sa s backendom OpenLDAP predinštalovaným so schémami FusionDirectory, takže adresár je pripravený na správu ihneď po nasadení.

Auditná stopa

Vstavaný zásuvný modul na audit zaznamenáva každú zmenu adresára s informáciami o tom, kto, čo a kedy, čím podporuje kontroly súladu a forenzné vyšetrovania.

Správa politiky hesiel

Nakonfigurujte zložitosť hesla, platnosť a pravidlá uzamknutia prostredníctvom UI a aplikujte ich naprieč používateľskými skupinami z jednej obrazovky.

Prečo spustiť FusionDirectory na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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