Nasaďte FusionDirectory jednoklikovou inštaláciou.
Webová správa identít pre LDAP, Samba, Kerberos, e-mail, DNS, DHCP a správu SSH kľúčov.
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S čím sa dá postaviť FusionDirectory
FusionDirectory je open-source aplikácia na správu identít a prístupu, ktorá mení štandardný LDAP adresár na spravovateľnú platformu pre používateľov, skupiny, e-mailové účty, zdieľané položky Samba, Kerberos princípy a desiatky ďalších systémových služieb. Namiesto písania súborov ldif alebo používania ldapsearch z príkazového riadku, administrátori pracujú vo webovom UI, ktoré rozumie schémam služieb, ku ktorým sa pripájajú.
Vlastné hostovanie FusionDirectory na VPS udržiava adresár — systém záznamov pre každý účet vo vašej sieti — úplne pod vašou kontrolou. Toto nasadenie zahŕňa backend OpenLDAP predinštalovaný s požadovanými schémami FusionDirectory, takže webové UI a adresár, ktorý spravuje, sa spustia spoločne ako jeden aplikačný zásobník.
Kľúčové vlastnosti FusionDirectory
Webová správa LDAP
Spravujte používateľov, skupiny, organizačné jednotky a ACL v prehliadači bez písania súborov ldif alebo spúšťania ldapadd z terminálu.
Samba a Kerberos
Poskytnite účty zdieľania súborov Samba a princípy Kerberos priamo z používateľských záznamov, čím udržíte sieť Windows a jednotné prihlásenie (SSO) v synchronizácii s adresárom.
Architektúra pluginov
Rozšírte adresár o voliteľné moduly pre poštu, DNS, DHCP, SSH kľúče, pravidlá sudo, certifikáty a zásady hesiel – aktivujte len tie, ktoré potrebujete.
Zahrnutý OpenLDAP
Dodáva sa s backendom OpenLDAP predinštalovaným so schémami FusionDirectory, takže adresár je pripravený na správu ihneď po nasadení.
Auditná stopa
Vstavaný zásuvný modul na audit zaznamenáva každú zmenu adresára s informáciami o tom, kto, čo a kedy, čím podporuje kontroly súladu a forenzné vyšetrovania.
Správa politiky hesiel
Nakonfigurujte zložitosť hesla, platnosť a pravidlá uzamknutia prostredníctvom UI a aplikujte ich naprieč používateľskými skupinami z jednej obrazovky.
Prečo spustiť FusionDirectory na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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