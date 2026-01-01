Nasaďte Ghostfolio jednoklikovou inštaláciou.
Open-source dashboard na správu majetku zameraný na súkromie na sledovanie investícií naprieč akciami, ETF a kryptomenami.
Vyberte si VPS plán pre Ghostfolio
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Ghostfolio
Ghostfolio je open-source osobný finančný dashboard, ktorý konsoliduje vaše investičné portfólio naprieč viacerými triedami aktív — akcie, ETF, kryptomeny a ďalšie — do jedného zjednoteného zobrazenia. Poskytuje podrobné analýzy výkonnosti, časovo vážené výnosy a trhové údaje v reálnom čase bez odosielania vašich finančných údajov službám tretích strán.
Samohosting Ghostfolia na vašom VPS vám dáva úplné vlastníctvo citlivých finančných informácií. Toto nasadenie zahŕňa PostgreSQL pre trvalé ukladanie údajov a Redis pre kešovanie, zabezpečujúc rýchle výpočty portfólia a spoľahlivý výkon, keďže vaša história transakcií rastie.
Kľúčové vlastnosti Ghostfolio
Sledovanie viacerých aktív
Monitorujte akcie, ETFs, kryptomeny, dlhopisy a alternatívne aktíva na jednom zjednotenom portfóliovom paneli.
Výkonnostná analytika
Podrobné časovo vážené výnosy, interná miera návratnosti a ročné metriky výkonnosti vám pomôžu vyhodnotiť vaše investičné rozhodnutia.
Dizajn zameraný na súkromie
Všetky finančné údaje zostávajú na vašom vlastnom serveri – žiadny cloudový prístup tretej strany k vášmu portfóliu alebo histórii transakcií.
Sledovanie dividend
Sledujte príjem z dividend a distribúcie naprieč všetkými držanými cennými papiermi s výkazmi príjmov a výpočtami výnosov.
Import CSV
Importujte transakcie zo súborov CSV a rôznych maklérskych platforiem, aby ste rýchlo nahrali históriu vášho existujúceho portfólia.
Prečo spustiť Ghostfolio na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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