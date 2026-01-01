Nasaďte docassemble jedným kliknutím.
Open-source expertný systém pre riadené rozhovory a automatizované zostavovanie dokumentov, postavený na Python, YAML a Markdown.
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S čím sa dá postaviť docassemble
docassemble je bezplatná platforma s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie webových riadených rozhovorov, ktoré zhromažďujú informácie od koncových používateľov a zostavujú vlastné dokumenty, zmluvy a formuláre z odpovedí. Autori píšu logiku rozhovorov v YAML, šablóny dokumentov v Markdown alebo DOCX a rozširujú správanie pomocou Pythonu – bez nutnosti vytvárať vlastnú webovú aplikáciu.
Pôvodne navrhnutý pre organizácie právnej pomoci a advokátske kancelárie automatizujúce prijímanie klientov a tvorbu dokumentov, docassemble teraz poháňa expertné systémy v oblasti dodržiavania predpisov, vládnych služieb a HR pracovných postupov. Vlastné hostovanie na VPS udržiava citlivé odpovede z rozhovorov, generované dokumenty a klientske dáta na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, bez poplatkov za rozhovor alebo za používateľa.
Kľúčové vlastnosti docassemble
Riadené rozhovory
Vytvárajte rozvetvené toky otázok v YAML, ktoré zhromažďujú používateľské vstupy prostredníctvom prístupných webových formulárov prispôsobených pre mobilné zariadenia s podmienenou logikou.
Zostavenie dokumentov
Generujte vyplnené dokumenty vo formáte DOCX, PDF a RTF z odpovedí na otázky pomocou šablón Markdown alebo Word s automatickým formátovaním.
Rozšíriteľnosť Pythonu
Prejdite na plný Python vždy, keď YAML nestačí – volajte externé API, spúšťajte výpočty alebo sa integrujte s existujúcimi systémami.
Elektronické podpisy
Zachyťte podpisy na dotykových obrazovkách a vložte ich do vygenerovaných dokumentov bez služieb elektronického podpisu tretích strán.
Viacjazyčná podpora
Vytvorte jeden rozhovor vo viacerých jazykoch so vstavanými prekladovými nástrojmi a formátovaním dátumu, čísla a meny s ohľadom na miestne nastavenia.
Vstavané pieskovisko
Vývojové prostredie založené na prehliadači s editorom kódu, živým testovaním a správou balíkov umožňuje autorom iterovať bez samostatného IDE.
Prečo spustiť docassemble na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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