Nasadiť Koel jedným kliknutím.
Osobný server na streamovanie hudby, ktorý premení váš VPS na súkromný cloudový hudobný prehrávač s moderným webovým rozhraním.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Koel
Koel je samo-hostovaná aplikácia na streamovanie hudby, ktorá vám poskytuje zážitok z počúvania podobný Spotify pre vašu vlastnú hudobnú zbierku. Postavená na Laravel a Vue.js, poskytuje responzívne prehrávanie zvuku, správu knižnice a vytváranie zoznamov skladieb kompletne v prehliadači – na akomkoľvek zariadení, bez inštalácie aplikácie.
Na rozdiel od cloudových streamovacích služieb, Koel uchováva vašu hudbu na vašom vlastnom serveri bez predplatného, bez obmedzení obsahu a bez zdieľania údajov s tretími stranami. Nahrávajte súbory priamo cez webové rozhranie alebo nasmerujte Koel na existujúci hudobný adresár, a automaticky spracuje analýzu metadát, získavanie obalov albumov a organizáciu knižnice.
Kľúčové vlastnosti Koel
Moderný webový prehrávač
Jednostránková aplikácia Vue.js poskytuje okamžité prehrávanie, správu frontu a klávesové skratky z akéhokoľvek prehliadača bez inštalácie natívnej aplikácie.
Nahrávanie súborov v prehliadači
Pridajte hudbu do svojej knižnice potiahnutím súborov do prehliadača — nevyžaduje sa prístup cez SSH, FTP ani príkazový riadok.
Last.fm Scrobbling
Pripojte si váš účet Last.fm na automatické zaznamenávanie každej skladby, ktorú prehráte, a vytvorenie kompletnej histórie počúvania.
Viacpoužívateľská podpora
Vytvorte účty pre rodinu alebo priateľov, každý so samostatnými zoznamami skladieb a históriou počúvania, pričom všetci zdieľajú rovnakú hudobnú knižnicu.
Spravovanie zoznamu skladieb
Vytvárajte a spravujte zoznamy skladieb manuálne alebo nechajte Koel generovať „Nedávno prehrávané“ a zoznamy obľúbených automaticky, keď počúvate.
Prečo spustiť Koel na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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