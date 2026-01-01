Nasadenie TimescaleDB na jedno kliknutie.
Databáza časových radov postavená na PostgreSQL – kombinujúca známosť SQL s rozsahom a rýchlosťou účelovo vytvorenej TSDB.
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S čím sa dá postaviť TimescaleDB
TimescaleDB rozširuje PostgreSQL o natívne možnosti časových radov, zahŕňajúc hypertables, automatické rozdelenie, kontinuálne agregácie a pokročilú kompresiu nad rámec SQL enginu, ktorý tímy už poznajú. Pretože pod kapotou je PostgreSQL, každý existujúci ovládač, ORM, BI nástroj a rozšírenie – vrátane PostGIS a pg_vector – naďalej funguje bez zmien.
Vlastné hostovanie TimescaleDB na vašom vlastnom VPS udržiava telemetriu s vysokým objemom, dátové toky zo senzorov IoT a finančné tick dáta pod vašou kontrolou bez cenotvorby za dátový bod alebo poplatkov za odchádzajúce dáta. HA obraz zahŕňa Patroni a bežné nástroje PostgreSQL, čo vám poskytuje základ pripravený na produkciu pre metriky, monitorovanie a analytické pracovné zaťaženia.
Kľúčové vlastnosti TimescaleDB
Hypertabuľky
Automaticky rozdeľuje časovo-radové dáta naprieč blokmi pre rýchle vkladanie a dopytovanie v rozsahu miliárd riadkov, bez zmeny spôsobu, akým píšete SQL.
Natívna kompresia
Stĺpcovo orientovaná kompresia zvyčajne zmenšuje historické dáta o viac ako 90 %, čím znižuje náklady na úložisko a zároveň udržiava rýchlu aktualizáciu a dopytovanie nedávnych riadkov.
Nepretržité agregáty
Materializované súhrny sa prírastkovo obnovujú na pozadí, takže dashboardy s nespracovanými dátami za mesiace alebo roky reagujú v zlomku sekundy.
Plná kompatibilita s PostgreSQL
Funguje s každým klientom PostgreSQL, ORM a rozšírením – vrátane PostGIS pre geopriestorové dáta a pg_vector pre vloženia AI – s nulovým úsilím pri migrácii.
Zásady uchovávania údajov
Automaticky zahadzujte alebo znižujte vzorkovaciu frekvenciu starých dátových blokov podľa plánu, aby ste uchovali horúce dáta na rýchlom úložisku a splnili požiadavky na uchovávanie údajov v súlade s predpismi.
Prečo spustiť TimescaleDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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