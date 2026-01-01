Nasaďte Pastefy inštaláciou jedným kliknutím.
Pastebin s vlastným hostingom so zvýrazňovaním syntaxe pre viac ako 100 jazykov, organizáciou priečinkov, ochranou heslom a REST API pre programový prístup.
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S čím sa dá postaviť Pastefy
Pastefy je samo-hostovaná pastebin platforma, ktorá poskytuje vývojárom a tímom súkromnú, funkciami bohatú alternatívu k verejným službám na zdieľanie kódu. Vďaka zvýrazňovaniu syntaxe pre viac ako 100 programovacích jazykov, organizácii priečinkov pre zbierky úryvkov, heslom chráneným vložkám a konfigurovateľnej expirácii pokrýva každý scenár zdieľania kódu bez odosielania citlivého obsahu na servery tretích strán. REST API umožňuje programové vytváranie úryvkov z CI pipeline, editorov a automatizačných skriptov.
Samo-hostovanie Pastefy na vašom VPS udržuje API kľúče, databázové poverenia, interné konfigurácie a proprietárnu logiku úplne vo vašej infraštruktúre. Eliminujete obmedzenia veľkosti a rýchlosti verejných pastebin služieb a získate možnosť presadzovať vlastné zásady uchovávania údajov, ktoré spĺňajú bezpečnostné a súladové požiadavky vašej organizácie.
Kľúčové vlastnosti Pastefy
Zvýrazňovanie syntaxe
Podporuje viac ako 100 programovacích a značkovacích jazykov s presným zvýrazňovaním, vďaka čomu je komplexný kód čitateľný počas revízií, ladenia a párového programovania.
Heslom chránené vložené texty
Uzamknite citlivé úryvky heslom, aby si iba oprávnení príjemcovia mohli prezrieť prihlasovacie údaje, konfiguračné súbory alebo proprietárny kód zdieľaný počas riešenia problémov.
Organizácia priečinkov
Zoskupte súvisiace úryvky do priečinkov a udržiavajte spravované zbierky opakovane použiteľných šablón, príkladov konfigurácie a referenčných implementácií.
Platnosť vloženia
Nastavte časy vypršania platnosti, aby citlivé informácie na ladenie, dočasné tokeny a protokoly incidentov boli automaticky odstránené bez potreby manuálneho čistenia.
Prístup k REST API
Vytvárajte a načítavajte pasty programovo z CI/CD pipeline, editorových pluginov a automatizačných skriptov pomocou jednoduchého REST API.
Prečo spustiť Pastefy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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