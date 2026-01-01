Nasadenie EmailEngine jedným kliknutím.
Vlastne hostované e-mailové API, ktoré spája IMAP a SMTP účty a sprístupňuje ich ako jednotné REST rozhranie.
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S čím sa dá postaviť EmailEngine
EmailEngine je samoobslužná služba, ktorá sa pripája k poštovým schránkam IMAP a SMTP – vrátane Gmailu, Outlooku a akéhokoľvek štandardného poskytovateľa – a sprístupňuje všetky e-mailové operácie prostredníctvom jedného rozhrania REST API. Namiesto písania aplikačného kódu, ktorý priamo komunikuje s IMAP, vývojári registrujú e-mailové účty v EmailEngine a potom odosielajú, prijímajú, vyhľadávajú a synchronizujú e-maily prostredníctvom čistých koncových bodov HTTP.
Samostatné hostovanie EmailEngine na vašom vlastnom VPS udržiava poverenia e-mailových účtov a údaje správ vo vašej vlastnej infraštruktúre. EmailEngine spracováva opätovné pripojenie, šifrovanie poverení a doručovanie webhookov, aby sa aplikačný kód sústredil na obchodnú logiku namiesto spracovania e-mailového protokolu. Je zahrnutá 14-dňová skúšobná verzia; na ďalšie produkčné použitie je potrebná licencia.
Kľúčové vlastnosti EmailEngine
Zjednotené e-mailové REST API
Prístup ku všetkým operáciám IMAP a SMTP – odosielať, prijímať, vyhľadávať, synchronizovať – prostredníctvom jedného koncového bodu HTTP bez ohľadu na poskytovateľa e-mailu.
Správa viacerých účtov
Zaregistrujte si viacero e-mailových účtov od ľubovoľného poskytovateľa a spravujte všetky doručené pošty prostredníctvom jedného konzistentného API bez integračných prác pre jednotlivých poskytovateľov.
Doručenie udalostí Webhooku
Prijímajte HTTP oznámenia v reálnom čase, keď prídu nové e-maily, prečítajú sa správy alebo sa zmení stav poštovej schránky, bez dopytovania.
Šifrovanie poverení
Všetky uložené heslá e-mailových účtov a tokeny OAuth sú šifrované pomocou hlavného tajného kľúča, ktorý nakonfigurujete pri nasadení.
SMTP odosielací proxy
Posielajte e-maily v mene registrovaných účtov prostredníctvom vstavaného SMTP proxy bez odhalenia surových poverení odosielacím službám.
Prečo spustiť EmailEngine na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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