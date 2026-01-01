Nasadiť The Lounge jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný, nepretržite bežiaci IRC klient, ktorý vás udržiava pripojených a ukladá vašu celú históriu správ na všetkých zariadeniach.
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S čím sa dá postaviť The Lounge
The Lounge je samo-hostovaný webový IRC klient, ktorý funguje ako perzistentný IRC bouncer — zostáva pripojený k sieťam 24/7, takže nikdy nezmeškáte správy. Ukladá kompletnú históriu chatu a synchronizuje značky prečítania naprieč všetkými vašimi zariadeniami prostredníctvom responzívneho rozhrania prehliadača.
Samo-hostovanie The Lounge na VPS poskytuje každému používateľovi trvalú IRC prítomnosť bez potreby samostatnej služby BNC. Podporuje viacero používateľských účtov, autentifikáciu SASL a LDAP, push notifikácie, náhľady odkazov a simultánne pripojenia k viacerým IRC sieťam.
Kľúčové vlastnosti The Lounge
Vždy zapnuté pripojenie
The Lounge zostáva pripojený k sieťam IRC nepretržite na vašom VPS, takže správy nikdy nezmeškáte, aj keď sú vaše zariadenia offline.
Celá história správ
Všetky správy sú uložené na serveri a synchronizované na všetkých zariadeniach, čo vám poskytuje kompletnú históriu z akéhokoľvek prehliadača.
Podpora viacerých sietí
Pripojte sa k viacerým sieťam IRC súčasne s oddelenými účtami pre každého používateľa na vašom serveri.
Oznámenia push
Dostávajte mobilné a desktopové push notifikácie pre zmienky a priame správy bez toho, aby ste mali otvorenú kartu prehliadača.
Prečo spustiť The Lounge na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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