Nasaďte Workout Cool inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na fitness koučing na tvorbu tréningových plánov, sledovanie pokroku a správu osobnej knižnice cvičení.
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S čím sa dá postaviť Workout Cool
Workout Cool je samoobslužná platforma pre fitness koučing, ktorá poskytuje komplexnú databázu cvičení, nástroj na tvorbu štruktúrovaných tréningových plánov a sledovanie tréningov — všetko beží na vašom vlastnom serveri bez poplatkov za predplatné alebo zdieľania údajov s tretími stranami. Používatelia môžu prehliadať cvičenia s inštruktážnymi videoukážkami, vytvárať vlastné tréningové programy organizované podľa svalových skupín alebo tréningových cieľov a zaznamenávať tréningy na sledovanie výkonnosti v priebehu času.
Na rozdiel od hostovaných fitness aplikácií, ktoré uzamykajú historické údaje za predplatným, Workout Cool ukladá celú históriu tréningov v databáze PostgreSQL na vašej vlastnej infraštruktúre. Platforma podporuje e-mailovú a heslovú autentifikáciu spolu s voliteľným Google OAuth a vložená knižnica cvičení môže byť predvyplnená vzorovými údajmi pri prvom spustení.
Kľúčové vlastnosti Workout Cool
Knižnica cvičení
Prezrite si komplexnú databázu cvičení s inštruktážnymi videoukážkami organizovanú podľa svalovej skupiny, vybavenia a typu tréningu.
Tvorca tréningového plánu
Vytvorte štruktúrované viacdňové tréningové programy s vlastným výberom cvičení, sérií, opakovaní a prestávok pre akýkoľvek fitness cieľ.
Protokolovanie relácií
Zaznamenávajte každú tréningovú jednotku so skutočnými údajmi o výkone, aby ste mohli sledovať progresiu hmotnosti a objem v priebehu času.
Sledovanie pokroku
Vizualizujte nárast sily a konzistentnosť tréningu pomocou grafov, ktoré zobrazujú trendy výkonnosti naprieč tréningovými jednotkami a tréningovými programami.
Filtrovanie svalových skupín
Filtrujte a objavujte cvičenia podľa cieľovej svalovej skupiny, aby ste zostavili vyvážené programy pokrývajúce každú časť tela.
Prečo spustiť Workout Cool na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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