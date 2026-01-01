Nasadiť eKuiper v inštalácii jedným kliknutím.
Odľahčený SQL a pravidlový engine pre analýzu dátových tokov v reálnom čase na IoT dátach na okraji siete.
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S čím sa dá postaviť eKuiper
LF Edge eKuiper je projekt Linux Foundation Edge, ktorý prináša spracovanie dátových tokov v reálnom čase a analýzu založenú na pravidlách na okrajové zariadenia s obmedzenými zdrojmi. S malou náročnosťou na priestor, približne 10 MB, prijíma dáta z MQTT brokerov, HTTP koncových bodov, Kafka, súborových zdrojov a desiatok ďalších protokolov, a potom ich transformuje za chodu pomocou známej syntaxe SQL alebo vizuálneho editora pravidiel s funkciou drag-and-drop.
Vlastné hostovanie eKuiper na vašom vlastnom VPS dáva celý analytický reťazec IoT pod vašu kontrolu — dáta zo senzorov, obchodné pravidlá a inferencia strojového učenia zostávajú na infraštruktúre, ktorú vlastníte, bez poplatkov za cloud za správu a bez závislosti na dodávateľovi. Táto šablóna spája engine eKuiper s oficiálnym webovým manažérskym UI pre vizuálne vytváranie dátových tokov a pravidiel.
Kľúčové vlastnosti eKuiper
Spracovanie tokov SQL
Filtrovanie, agregovanie, spájanie a transformácia dátových tokov IoT v reálnom čase pomocou syntaxe ANSI SQL namiesto písania vlastného kódu v jazyku Go alebo Java.
Vizuálny správca pravidiel
Zabudovaná webová konzola vám umožňuje vytvárať dátové toky, pravidlá a dátové kanály prostredníctvom grafického editora s funkciou drag-and-drop bez nutnosti zasahovať do konfiguračných súborov.
MQTT a Kafka natívne
Prvotriedne konektory pre MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis a InfluxDB robia zapojenie priemyselných senzorov a sprostredkovateľov správ jednoduchým.
Inferencie ML na okraji
Vložte modely TensorFlow Lite a ONNX priamo do SQL dotazov na spustenie detekcie anomálií a klasifikácie na dátach zo streamovaných senzorov.
Malá okrajová stopa
Motor beží približne na 10 MB pamäte, takže sa pohodlne nasadzuje na odľahčených VPS plánoch popri iných aplikáciách.
Rozšíriteľnosť pluginov
Rozšírte eKuiper o vlastné pluginy Go, Python alebo prenosné pluginy na pridanie proprietárnych zdrojov, cieľov a funkcií SQL prispôsobených vašej pracovnej záťaži.
Prečo spustiť eKuiper na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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