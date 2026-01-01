Zľava až do výšky 69 % na eKuiper

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Odľahčený SQL a pravidlový engine pre analýzu dátových tokov v reálnom čase na IoT dátach na okraji siete.

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Šírka pásma: 32 TB
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KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť eKuiper

LF Edge eKuiper je projekt Linux Foundation Edge, ktorý prináša spracovanie dátových tokov v reálnom čase a analýzu založenú na pravidlách na okrajové zariadenia s obmedzenými zdrojmi. S malou náročnosťou na priestor, približne 10 MB, prijíma dáta z MQTT brokerov, HTTP koncových bodov, Kafka, súborových zdrojov a desiatok ďalších protokolov, a potom ich transformuje za chodu pomocou známej syntaxe SQL alebo vizuálneho editora pravidiel s funkciou drag-and-drop.

Vlastné hostovanie eKuiper na vašom vlastnom VPS dáva celý analytický reťazec IoT pod vašu kontrolu — dáta zo senzorov, obchodné pravidlá a inferencia strojového učenia zostávajú na infraštruktúre, ktorú vlastníte, bez poplatkov za cloud za správu a bez závislosti na dodávateľovi. Táto šablóna spája engine eKuiper s oficiálnym webovým manažérskym UI pre vizuálne vytváranie dátových tokov a pravidiel.

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Kľúčové vlastnosti eKuiper

Spracovanie tokov SQL

Filtrovanie, agregovanie, spájanie a transformácia dátových tokov IoT v reálnom čase pomocou syntaxe ANSI SQL namiesto písania vlastného kódu v jazyku Go alebo Java.

Vizuálny správca pravidiel

Zabudovaná webová konzola vám umožňuje vytvárať dátové toky, pravidlá a dátové kanály prostredníctvom grafického editora s funkciou drag-and-drop bez nutnosti zasahovať do konfiguračných súborov.

MQTT a Kafka natívne

Prvotriedne konektory pre MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis a InfluxDB robia zapojenie priemyselných senzorov a sprostredkovateľov správ jednoduchým.

Inferencie ML na okraji

Vložte modely TensorFlow Lite a ONNX priamo do SQL dotazov na spustenie detekcie anomálií a klasifikácie na dátach zo streamovaných senzorov.

Malá okrajová stopa

Motor beží približne na 10 MB pamäte, takže sa pohodlne nasadzuje na odľahčených VPS plánoch popri iných aplikáciách.

Rozšíriteľnosť pluginov

Rozšírte eKuiper o vlastné pluginy Go, Python alebo prenosné pluginy na pridanie proprietárnych zdrojov, cieľov a funkcií SQL prispôsobených vašej pracovnej záťaži.

Prečo spustiť eKuiper na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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