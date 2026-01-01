Nasaďte Nexterm jedným kliknutím.
Open-source správa serverov pre pripojenia SSH, VNC a RDP, prístupná kompletne z vášho prehliadača.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Nexterm
Nexterm je open-source platforma na správu serverov, ktorá konsoliduje SSH terminálové relácie, VNC desktopy a RDP pripojenia do jedného rozhrania prístupného cez prehliadač. Na rozdiel od tradičných nástrojov na vzdialený prístup, ktoré vyžadujú lokálneho klienta, Nexterm beží na vašom VPS a poskytuje vám kompletné centrum pripojení prístupné z akéhokoľvek zariadenia s prehliadačom.
Vlastné hostovanie Nextermu na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše prihlasovacie údaje k serveru a údaje o reláciách nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Vstavaný SFTP správca súborov, nahrávanie relácií, monitorovanie a podpora pre organizácie a 2FA z neho robia praktickú náhradu za žonglovanie s viacerými SSH klientmi, VNC prehliadačmi a RDP nástrojmi.
Kľúčové vlastnosti Nexterm
SSH, VNC a RDP
Spravujte terminály SSH, pracovné plochy VNC a relácie RDP z jednej karty prehliadača — nevyžaduje sa žiadna lokálna inštalácia klienta na žiadnom zariadení.
SFTP správca súborov
Prehliadajte, nahrávajte a sťahujte súbory na vzdialených serveroch prostredníctvom vstavaného rozhrania SFTP bez potreby samostatného klienta FTP.
Nahrávanie relácie
Zaznamenávajte a prehrávajte terminálové a desktopové relácie na auditovanie, tímovú kontrolu alebo riešenie problémov s minulými zmenami.
Dvojfaktorové overovanie
Chráňte prístup ku všetkým vašim serverom pomocou 2FA a OIDC SSO, čím zaistíte, že pripojenia môžu otvárať iba autorizovaní používatelia.
Viacužívateľské organizácie
Rozdeľte servery a poverenia do organizácií, aby tímy mohli zdieľať prístup bez odhalenia nesúvisiacej infraštruktúry.
Prečo spustiť Nexterm na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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