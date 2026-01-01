Zľava až do výšky 69 % na FUXA

Nasaďte FUXA jednoklikovou inštaláciou.

Open-source webový softvér SCADA/HMI na navrhovanie vizualizácií procesov v reálnom čase a pripájanie k priemyselným zariadeniam.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte FUXA jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť FUXA

FUXA je open-source platforma SCADA/HMI/dashboard, postavená výhradne pre web. Editor s funkciou drag-and-drop beží v prehliadači, takže inžinieri môžu navrhovať vizualizácie prevádzok, dashboardy a obrazovky operátorov bez inštalácie proprietárnych nástrojov — a tie isté obrazovky sa zobrazia na akomkoľvek zariadení s prehliadačom.

Vlastné hostovanie FUXA na vašom vlastnom VPS udržuje údaje značiek, projektové súbory a poverenia zariadení v infraštruktúre, ktorú ovládate, čo je dôležité pre prostredia OT, kde je cloudové SCADA zriedka možnosťou. Runtime Node.js obsahuje natívne ovládače pre Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT a Ethernet/IP, takže dokáže komunikovať s existujúcimi PLC a poľnými zariadeniami bez ďalších brán.

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Kľúčové vlastnosti FUXA

Webový editor

Navrhujte SCADA obrazovky, dashboardy a alarmy priamo v prehliadači pomocou editora s funkciou drag-and-drop – nie sú potrebné žiadne inžinierske nástroje len pre Windows.

Priemyselné protokoly

Natívne ovládače pre Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT a Ethernet/IP pripoja FUXA k PLC a poľným zariadeniam ihneď po vybalení.

Značky v reálnom čase

Prepojte prvky na obrazovke so živými značkami zariadení a sledujte, ako sa hodnoty aktualizujú v reálnom čase s integrovanou podporou historika pre trendy a reporty.

Alarmy a udalosti

Nakonfigurujte alarmy založené na prahových hodnotách s pracovnými postupmi potvrdenia a uchovávajte históriu udalostí pre audity a analýzu po incidente.

Grafika na báze SVG

Škálovateľná vektorová grafika udržiava mimiky ostré na akejkoľvek veľkosti displeja, od HMI operátorov až po veľké prehľadové panely na stene riadiacej miestnosti.

Skriptovateľná logika

Pridajte vlastnú logiku JavaScriptu na spracovanie výpočtov, transformácií a podmieneného správania bez prebudovania aplikácie.

Prečo spustiť FUXA na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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