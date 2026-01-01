Nasaďte FUXA jednoklikovou inštaláciou.
Open-source webový softvér SCADA/HMI na navrhovanie vizualizácií procesov v reálnom čase a pripájanie k priemyselným zariadeniam.
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S čím sa dá postaviť FUXA
FUXA je open-source platforma SCADA/HMI/dashboard, postavená výhradne pre web. Editor s funkciou drag-and-drop beží v prehliadači, takže inžinieri môžu navrhovať vizualizácie prevádzok, dashboardy a obrazovky operátorov bez inštalácie proprietárnych nástrojov — a tie isté obrazovky sa zobrazia na akomkoľvek zariadení s prehliadačom.
Vlastné hostovanie FUXA na vašom vlastnom VPS udržuje údaje značiek, projektové súbory a poverenia zariadení v infraštruktúre, ktorú ovládate, čo je dôležité pre prostredia OT, kde je cloudové SCADA zriedka možnosťou. Runtime Node.js obsahuje natívne ovládače pre Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT a Ethernet/IP, takže dokáže komunikovať s existujúcimi PLC a poľnými zariadeniami bez ďalších brán.
Kľúčové vlastnosti FUXA
Webový editor
Navrhujte SCADA obrazovky, dashboardy a alarmy priamo v prehliadači pomocou editora s funkciou drag-and-drop – nie sú potrebné žiadne inžinierske nástroje len pre Windows.
Priemyselné protokoly
Natívne ovládače pre Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT a Ethernet/IP pripoja FUXA k PLC a poľným zariadeniam ihneď po vybalení.
Značky v reálnom čase
Prepojte prvky na obrazovke so živými značkami zariadení a sledujte, ako sa hodnoty aktualizujú v reálnom čase s integrovanou podporou historika pre trendy a reporty.
Alarmy a udalosti
Nakonfigurujte alarmy založené na prahových hodnotách s pracovnými postupmi potvrdenia a uchovávajte históriu udalostí pre audity a analýzu po incidente.
Grafika na báze SVG
Škálovateľná vektorová grafika udržiava mimiky ostré na akejkoľvek veľkosti displeja, od HMI operátorov až po veľké prehľadové panely na stene riadiacej miestnosti.
Skriptovateľná logika
Pridajte vlastnú logiku JavaScriptu na spracovanie výpočtov, transformácií a podmieneného správania bez prebudovania aplikácie.
Prečo spustiť FUXA na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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