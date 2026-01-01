Zľava až do výšky 69 % na Hi.Events

Nasaďte Hi.Events jednoklikovou inštaláciou.

Open-source platforma na správu udalostí a predaj vstupeniek pre konferencie, workshopy a stretnutia.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte Hi.Events jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Hi.Events

Hi.Events je moderná, open-source platforma na správu udalostí a predaj vstupeniek, vytvorená pre organizátorov, ktorí chcú mať plnú kontrolu nad svojimi udalosťami bez platenia poplatkov za vstupenky komerčným platformám. Zvláda celý životný cyklus udalosti — od zverejňovania stránok udalostí a predaja vstupeniek až po registráciu účastníkov a analýzu predaja — všetko z jednotného ovládacieho panela.

Samostatné hostovanie Hi.Events na vašom vlastnom VPS udržuje údaje o účastníkoch, konfiguráciu platieb a obsah udalostí pod vašou kontrolou. Namiesto straty percenta z každej vstupenky poskytovateľovi SaaS, platíte paušálny poplatok za VPS bez ohľadu na to, koľko vstupeniek predáte, a platformu si môžete prispôsobiť tak, aby zodpovedala vašej značke.

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Kľúčové vlastnosti Hi.Events

Prispôsobiteľné stránky udalostí

Vytvorte značkové stránky udalostí s vlastnými doménami, vlastnými logami a prispôsobenými rozloženiami domovských stránok, ktoré zodpovedajú vašej organizácii.

Stripe Predaj vstupeniek

Predávajte platené a bezplatné vstupenky s natívnou integráciou Stripe, promo kódmi, kapacitnými limitmi a pravidlami viacúrovňového oceňovania.

QR check-in

Overte účastníkov pri vstupe pomocou lístkov s QR kódom a vstavaného rozhrania na registráciu určeného pre personál na mobilných zariadeniach.

Spravovanie objednávok

Sledujte objednávky, vydávajte refundácie, znova posielajte vstupenky a exportujte zoznamy účastníkov pre tlač odznakov alebo následné akcie po udalosti.

Analytika predaja

Monitorujte predaj vstupeniek, príjmy a trendy návštevnosti v reálnom čase pomocou vstavaných panelov a reportov pre jednotlivé podujatia.

REST API a Webhooks

Integrujte Hi.Events s CRM systémami, mailingovými zoznamami alebo vlastnými pracovnými postupmi prostredníctvom zdokumentovaného REST API a systému webhookov.

Prečo spustiť Hi.Events na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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