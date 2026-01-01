Nasaďte Hi.Events jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma na správu udalostí a predaj vstupeniek pre konferencie, workshopy a stretnutia.
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S čím sa dá postaviť Hi.Events
Hi.Events je moderná, open-source platforma na správu udalostí a predaj vstupeniek, vytvorená pre organizátorov, ktorí chcú mať plnú kontrolu nad svojimi udalosťami bez platenia poplatkov za vstupenky komerčným platformám. Zvláda celý životný cyklus udalosti — od zverejňovania stránok udalostí a predaja vstupeniek až po registráciu účastníkov a analýzu predaja — všetko z jednotného ovládacieho panela.
Samostatné hostovanie Hi.Events na vašom vlastnom VPS udržuje údaje o účastníkoch, konfiguráciu platieb a obsah udalostí pod vašou kontrolou. Namiesto straty percenta z každej vstupenky poskytovateľovi SaaS, platíte paušálny poplatok za VPS bez ohľadu na to, koľko vstupeniek predáte, a platformu si môžete prispôsobiť tak, aby zodpovedala vašej značke.
Kľúčové vlastnosti Hi.Events
Prispôsobiteľné stránky udalostí
Vytvorte značkové stránky udalostí s vlastnými doménami, vlastnými logami a prispôsobenými rozloženiami domovských stránok, ktoré zodpovedajú vašej organizácii.
Stripe Predaj vstupeniek
Predávajte platené a bezplatné vstupenky s natívnou integráciou Stripe, promo kódmi, kapacitnými limitmi a pravidlami viacúrovňového oceňovania.
QR check-in
Overte účastníkov pri vstupe pomocou lístkov s QR kódom a vstavaného rozhrania na registráciu určeného pre personál na mobilných zariadeniach.
Spravovanie objednávok
Sledujte objednávky, vydávajte refundácie, znova posielajte vstupenky a exportujte zoznamy účastníkov pre tlač odznakov alebo následné akcie po udalosti.
Analytika predaja
Monitorujte predaj vstupeniek, príjmy a trendy návštevnosti v reálnom čase pomocou vstavaných panelov a reportov pre jednotlivé podujatia.
REST API a Webhooks
Integrujte Hi.Events s CRM systémami, mailingovými zoznamami alebo vlastnými pracovnými postupmi prostredníctvom zdokumentovaného REST API a systému webhookov.
Prečo spustiť Hi.Events na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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