Nasaďte Apache Tika jedným kliknutím.
Open-source súbor nástrojov na analýzu obsahu, ktorý detekuje a extrahuje metadáta a text z viac ako tisíc typov súborov.
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S čím sa dá postaviť Apache Tika
Apache Tika je rámec na detekciu a analýzu obsahu, ktorý sprístupňuje jednotné REST API na extrahovanie textu, metadát a štruktúry z viac ako tisíc formátov súborov vrátane PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, obrázkov, zvuku, videa a archívnych súborov. Namiesto integrácie desiatok knižníc analyzátorov pre každý formát, aplikácie posielajú nespracované bajty na Tika Server a prijímajú normalizovaný výstup.
Vlastné hostovanie Tika Servera na vašom vlastnom VPS udržiava obsah dokumentov na infraštruktúre, ktorú kontrolujete – dôležité pre dôverné zmluvy, interné záznamy a regulované údaje – pričom odstraňuje poplatky za dokument a obmedzenia rýchlosti účtované hostovanými extrakčnými API. Celý obraz sa dodáva s Tesseract OCR a GDAL, takže naskenované PDF a obrazové súbory sú prehľadávateľné ihneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti Apache Tika
Tisíc-plus formátov
Spracujte PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, obrázky, zvuk, video a desiatky archívnych formátov prostredníctvom jedného konzistentného rozhrania REST.
Vstavané OCR
Kompletný obraz obsahuje Tesseract s jazykovými balíkmi pre angličtinu, francúzštinu, nemčinu, taliančinu a španielčinu, takže naskenované súbory PDF a obrázkové súbory poskytujú prehľadávateľný text bez dodatočných služieb.
Server REST API
Koncové body na extrakciu textu, metadáta, detekciu jazyka a identifikáciu typu MIME umožňujú akémukoľvek backendu integrovať spracovanie dokumentov pomocou jednoduchého požiadavku HTTP POST.
Detekcia jazyka
Automaticky identifikujte jazyk akéhokoľvek extrahovaného textu, čo umožňuje následné indexovanie vyhľadávania, preklad a smerovacie pipeline bez združovania ďalších knižníc.
Pipeline pripravený
Slúži ako extrakčná fáza pre vyhľadávacie platformy, príjem RAG, pracovné postupy e-discovery a systémy digitálnej archivácie, ktoré potrebujú normalizovaný text z heterogénnych dokumentov.
Prečo spustiť Apache Tika na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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