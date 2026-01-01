Zľava až do výšky 69 % na Apache Tika

Nasaďte Apache Tika jedným kliknutím.

Open-source súbor nástrojov na analýzu obsahu, ktorý detekuje a extrahuje metadáta a text z viac ako tisíc typov súborov.

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Nasaďte Apache Tika jedným kliknutím.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
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vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apache Tika

Apache Tika je rámec na detekciu a analýzu obsahu, ktorý sprístupňuje jednotné REST API na extrahovanie textu, metadát a štruktúry z viac ako tisíc formátov súborov vrátane PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, obrázkov, zvuku, videa a archívnych súborov. Namiesto integrácie desiatok knižníc analyzátorov pre každý formát, aplikácie posielajú nespracované bajty na Tika Server a prijímajú normalizovaný výstup.

Vlastné hostovanie Tika Servera na vašom vlastnom VPS udržiava obsah dokumentov na infraštruktúre, ktorú kontrolujete – dôležité pre dôverné zmluvy, interné záznamy a regulované údaje – pričom odstraňuje poplatky za dokument a obmedzenia rýchlosti účtované hostovanými extrakčnými API. Celý obraz sa dodáva s Tesseract OCR a GDAL, takže naskenované PDF a obrazové súbory sú prehľadávateľné ihneď po vybalení.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Apache Tika

Tisíc-plus formátov

Spracujte PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, obrázky, zvuk, video a desiatky archívnych formátov prostredníctvom jedného konzistentného rozhrania REST.

Vstavané OCR

Kompletný obraz obsahuje Tesseract s jazykovými balíkmi pre angličtinu, francúzštinu, nemčinu, taliančinu a španielčinu, takže naskenované súbory PDF a obrázkové súbory poskytujú prehľadávateľný text bez dodatočných služieb.

Server REST API

Koncové body na extrakciu textu, metadáta, detekciu jazyka a identifikáciu typu MIME umožňujú akémukoľvek backendu integrovať spracovanie dokumentov pomocou jednoduchého požiadavku HTTP POST.

Detekcia jazyka

Automaticky identifikujte jazyk akéhokoľvek extrahovaného textu, čo umožňuje následné indexovanie vyhľadávania, preklad a smerovacie pipeline bez združovania ďalších knižníc.

Pipeline pripravený

Slúži ako extrakčná fáza pre vyhľadávacie platformy, príjem RAG, pracovné postupy e-discovery a systémy digitálnej archivácie, ktoré potrebujú normalizovaný text z heterogénnych dokumentov.

Prečo spustiť Apache Tika na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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