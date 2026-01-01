Nasadiť DumbDo jedným kliknutím.
Minimalistický samo-hostovaný zoznam úloh so súborovým úložiskom, tmavým režimom, podporou PWA a voliteľnou ochranou PIN kódom – nie je potrebná žiadna databáza.
Vyberte si VPS plán pre DumbDo
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť DumbDo
DumbDo je zámerne jednoduchá aplikácia na správu úloh od DumbWare.io, postavená na filozofii, že väčšina potrieb sledovania úloh nevyžaduje databázu, účtovný systém ani cloudové predplatné. Úlohy sú uložené v jedinom súbore JSON, čo robí zálohovanie jednoduchou kópiou jedného súboru a migráciu triviálnou.
Rozhranie reaguje čisto na akejkoľvek veľkosti obrazovky a automaticky prepína medzi tmavým a svetlým režimom. Voliteľná ochrana PIN kódom (4-10 číslic) zabezpečuje prístup na zdieľaných serveroch. Podpora progresívnej webovej aplikácie znamená, že si DumbDo môžete nainštalovať do telefónu alebo na počítač a používať ho offline. Vlastné hostovanie na VPS udržiava vaše údaje o úlohách súkromné, dostupné z každého zariadenia a bez zmien služieb tretích strán.
Kľúčové vlastnosti DumbDo
Nevyžaduje sa databáza
Ukladá všetky úlohy do jedného súboru JSON – nič, čo by bolo potrebné zriaďovať, migrovať alebo udržiavať okrem samotného kontajnera.
Tmavý a svetlý režim
Automaticky sa prispôsobuje preferencii farebnej schémy systému pre pohodlné zobrazenie v akomkoľvek prostredí alebo dennej dobe.
Progresívna webová aplikácia
Nainštalujte si DumbDo na akékoľvek zariadenie pre prístup z domovskej obrazovky a offline používanie bez toho, aby ste zakaždým navštevovali prehliadač.
Voliteľná ochrana PIN
Nastavte 4- až 10-miestny PIN na obmedzenie prístupu na zdieľaných serveroch, pričom rozhranie zostane rýchlo dostupné pre oprávnených používateľov.
Prispôsobiteľný názov stránky
Premenujte inštanciu aplikácie tak, aby vyhovovala osobnej značke alebo aby sa odlíšila medzi viacerými nasadeniami na tom istom VPS.
Prečo spustiť DumbDo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.