Nasadiť Overleaf jedným kliknutím.
Open-source kolaboratívny editor LaTeXu na vedecké písanie, výskumné práce a technické dokumenty.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Overleaf
Overleaf je prehliadačový kolaboratívny editor LaTeXu, ktorý používajú milióny výskumníkov, akademikov a inžinierov po celom svete. Nahrádza lokálne inštalácie LaTeXu cloudovým prostredím, kde tímy môžu písať, kompilovať a recenzovať dokumenty v reálnom čase — s plnou podporou LaTeXu vrátane vlastných balíkov, BibTeXu a krížových odkazov.
Vlastné hostovanie Overleafu na vašom vlastnom VPS udržiava citlivý výskum, proprietárne rukopisy a inštitucionálne dokumenty plne pod vašou kontrolou. Získate rovnakú kolaboráciu v reálnom čase a bohatý kompilovací pipeline LaTeXu ako cloudová služba, bez toho, aby dáta opustili vašu infraštruktúru alebo vyžadovali predplatné SaaS na jedno miesto.
Kľúčové vlastnosti Overleaf
Spolupráca v reálnom čase
Viacero autorov upravuje rovnaký dokument LaTeX súčasne, pričom zmeny sa okamžite zobrazujú všetkým spolupracovníkom.
Úplná kompilácia LaTeXu
Kompiluje dokumenty pomocou pdfLaTeX, XeLaTeX a LuaLaTeX, vrátane podpory vlastných balíkov, BibTeX a Biber bibliografií.
História verzií
Každá uložená verzia dokumentu sa uchováva, čo vám umožňuje porovnávať zmeny a obnoviť akýkoľvek predchádzajúci stav vášho projektu.
Bohatá knižnica šablón
Začnite nové dokumenty z vstavanej knižnice akademických, časopiseckých, diplomových a prezentačných šablón bez manuálneho nastavenia.
Sledovanie zmien
Skontrolujte a prijmite alebo zamietnite jednotlivé úpravy od spolupracovníkov, zodpovedajúce recenzným pracovným postupom používaným v akademickom publikovaní.
Integrácia Git
Posúvajte a sťahujte projekty z repozitárov Git, čo umožňuje lokálne pracovné postupy úprav spolu s editorom v prehliadači.
Prečo spustiť Overleaf na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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