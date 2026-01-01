Nasaďte Qdrant jednoklikovou inštaláciou.
Vysokovýkonná open-source vektorová databáza pre sémantické vyhľadávanie, odporúčania a aplikácie poháňané AI.
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S čím sa dá postaviť Qdrant
Qdrant je open-source vyhľadávač vektorovej podobnosti produkčnej kvality, vyvinutý špeciálne pre pracovné zaťaženia AI a strojového učenia. Ukladá vysokodimenzionálne vektory spolu s bohatými metadátami užitočného zaťaženia a obsluhuje submilisekundové dotazy na najbližšieho suseda pomocou indexovania HNSW, viacerých metrík vzdialenosti a pokročilého filtrovania — všetko dostupné prostredníctvom rozhraní REST a gRPC API.
Vlastné hostovanie Qdrant na VPS vám dáva plnú kontrolu nad alokáciou pamäte, konfiguráciou indexovania a rezidenciou dát bez cenotvorby za dotaz alebo obmedzení pripojenia spravovaných služieb vektorových databáz, čo ho robí ideálnym pre startupy v oblasti AI a tímy škálujúce sémantické vyhľadávanie alebo RAG pipeline.
Kľúčové vlastnosti Qdrant
Podmilisekundové vyhľadávanie
Indexovanie HNSW poskytuje takmer okamžité dotazy na najbližších susedov naprieč miliónmi vektorov, čím udržiava AI aplikácie responzívne v akomkoľvek rozsahu.
Filtrovanie dátovej časti
Filtrovať výsledky vyhľadávania podľa ľubovoľných polí metadát v čase dopytu, kombinujúc vektorovú podobnosť so štruktúrovanými podmienkami v rámci jednej požiadavky
Viacnásobné vzdialenostné metriky
Vyberte kosínusovú, euklidovskú alebo vzdialenosť skalárneho súčinu, aby sa zhodovala s modelom vkladania, ktorý používa vaša aplikácia, bez preindexovania dát.
REST a gRPC API
Integrujte Qdrant do akéhokoľvek jazyka alebo frameworku pomocou rozhrania OpenAPI REST alebo vysokovýkonného gRPC API pre pracovné zaťaženia citlivé na latenciu.
Podpora kvantizácie
Skalárna a produktová kvantizácia výrazne redukuje nároky na pamäť, čo vám umožní indexovať väčšie dátové sady na rovnakom hardvéri bez straty kvality.
Prečo spustiť Qdrant na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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