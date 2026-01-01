Nasadiť Squidex inštaláciou jedným kliknutím.
API-first headless CMS s GraphQL a REST API na poskytovanie obsahu cez akýkoľvek kanál alebo frontend.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Squidex
Squidex je open-source bezhlavý CMS, ktorý sprístupňuje váš obsah prostredníctvom rozhraní REST a GraphQL API, čo umožňuje akémukoľvek frontendu — webovým aplikáciám, mobilným aplikáciám alebo systémom na strane servera — sťahovať obsah bez toho, aby bol viazaný na konkrétnu vrstvu vykresľovania. Schémy obsahu sú definované v používateľskom rozhraní Squidex s plnou podporou pre referencie, aktíva, lokalizáciu a validačné pravidlá.
Vlastné hostovanie Squidexu na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad tým, kde je obsah uložený a kto k nemu má prístup. Na rozdiel od bezhlavých CMS platforiem SaaS, ktoré účtujú poplatky za volanie API alebo za používateľa, vlastne hostovaná inštancia nemá žiadne obmedzenia používania a uchováva všetky dáta obsahu vo vašej vlastnej infraštruktúre.
Kľúčové vlastnosti Squidex
GraphQL a REST API
Dotazujte a doručujte obsah prostredníctvom koncových bodov GraphQL aj REST, aby ho mohla spotrebovať akákoľvek frontendová technológia bez vlastných adaptérov.
Flexibilné schémy obsahu
Definujte typy obsahu s vlastnými poľami, pravidlami overovania, referenciami a vnorenými komponentmi pomocou vizuálneho editora schém.
Správa aktív
Nahrajte, organizujte a transformujte obrázky a súbory priamo v Squidex s operáciami zmeny veľkosti a orezania zabudovanými do pipeline pre aktíva.
Viacjazyčný obsah
Modelový obsah s integrovanou podporou lokalizácie, aby každé pole mohlo obsahovať preklady pre každú nakonfigurovanú lokalizáciu.
Riadenie prístupu na základe rolí
Priraďte editorom, vývojárom a externým klientom rôzne úrovne povolení pre každú aplikáciu, schému alebo typ obsahu.
Prečo spustiť Squidex na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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