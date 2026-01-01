Nasaďte Wingfit inštaláciou jedným kliknutím.
Minimalistická open-source fitness aplikácia na zaznamenávanie tréningov, sledovanie cvičení a súkromné monitorovanie osobného pokroku.
Vyberte si VPS plán pre Wingfit
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Wingfit
Wingfit je minimalistická, samoobslužná aplikácia na sledovanie kondície zameraná na jednoduchosť a súkromie. Poskytuje čisté rozhranie na zaznamenávanie tréningov, sledovanie cvičebných sérií a opakovaní a monitorovanie osobného pokroku v kondícii v priebehu času bez reklám, predplatného alebo zdieľania údajov s tretími stranami.
Samoobslužné hostovanie Wingfitu na VPS udržiava všetky vaše fitness údaje úplne súkromné na vašej vlastnej infraštruktúre. Ľahké nasadenie s jednou službou nevyžaduje žiadnu externú databázu, vďaka čomu je nastavenie rýchle a údržba minimálna, pričom vám poskytuje trvalý záznam o kondícii prístupný z akéhokoľvek prehliadača.
Kľúčové vlastnosti Wingfit
Zaznamenávanie tréningov
Zaznamenávajte jednotlivé cvičenia s počtom sérií, opakovaní a váhami, aby ste si vytvorili kompletný záznam každej tréningovej jednotky.
Sledovanie pokroku
Monitorujte trendy sily a objemu v priebehu času na meranie pokroku vo fyzickej kondícii a identifikáciu oblastí na zlepšenie.
Dizajn zameraný na súkromie
Všetky fitness dáta zostávajú na vašom VPS bez synchronizácie s cloudom tretích strán, analytiky alebo reklamy.
Ľahké nasadenie
Jednoslužbový kontajner s minimálnymi požiadavkami na zdroje umožňuje jednoduché spustenie Wingfitu popri iných aplikáciách.
Prečo spustiť Wingfit na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.