Nasaďte GoWA jedným kliknutím.
Ľahké WhatsApp REST API a webové rozhranie vytvorené v Go pre automatizáciu správ na viacerých zariadeniach.
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S čím sa dá postaviť GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) je open-source REST API server, ktorý sa pripája k WhatsApp prostredníctvom protokolu pre viacero zariadení. Poskytuje čisté webové používateľské rozhranie na správu relácií WhatsApp a kompletné REST API na odosielanie správ, správu kontaktov a spracovanie webhookov — všetko z vášho vlastného servera.
Vlastné hostovanie GoWA na vašom VPS zabezpečuje, že vaše údaje o relácii WhatsApp zostanú súkromné, vaše API nemá žiadne obmedzenia rýchlosti od poskytovateľov tretích strán a vy si zachováte plnú kontrolu nad smerovaním správ a integráciami webhookov.
Kľúčové vlastnosti GoWA
REST API
Kompletné HTTP API na odosielanie textu, obrázkov, dokumentov a správ o polohe programovo z akéhokoľvek jazyka alebo nástroja.
Podpora viacerých zariadení
Pripojte viacero účtov WhatsApp k jednej inštancii servera bez potreby samostatných telefónnych pripojení.
Webové rozhranie
Vstavané webové UI na skenovanie QR kódov, správu relácií a testovanie volaní API bez písania kódu.
Integrácia webhookov
Preposielajte prichádzajúce správy na vaše vlastné koncové body pre automatizáciu chatbotov, integráciu CRM alebo pracovné postupy upozornení.
Základná autentifikácia
Chráňte API a webové UI pomocou používateľského mena a hesla, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu.
Prečo spustiť GoWA na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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