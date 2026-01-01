Zľava až do výšky 69 % na Gerrit

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Platforma na kontrolu kódu podnikovej triedy, ktorej dôverujú Android, Chromium a významné open-source projekty po celom svete.

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Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
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Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Gerrit

Gerrit je open-source, webový systém na kontrolu kódu postavený na Git. Každá zmena sa odosiela ako sada opráv (patch set) – verzionovaná jednotka kontroly – ktorú spolupracovníci vyhodnocujú prostredníctvom vložených komentárov, schválení hlasovaním a konfigurovateľných pravidiel odosielania predtým, ako ju možno zlúčiť. Pôvodne vytvorený v spoločnosti Google a používaný systémami Android, Chromium a Qt, Gerrit prináša disciplínu štruktúrovanej kontroly do každého inžinierskeho tímu.

Samohosting Gerrit na vašom vlastnom VPS vám poskytuje úplnú kontrolu nad repozitármi, prístupovými povoleniami a pracovnými postupmi kontroly kódu. S bootstrapom „prvý používateľ sa stane správcom“, podrobnými pravidlami prístupu pre jednotlivé projekty a ekosystémom doplnkov s viac ako 100 rozšíreniami je navrhnutý pre tímy, ktoré potrebujú záznamy auditu a prísne brány kvality kódu bez spoliehania sa na platformy tretích strán.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Gerrit

Pracovný postup revízie založený na patchoch

Každá zmena kódu sa odosiela ako verzionovaná sada opráv, čo dáva recenzentom jasný prehľad o každej iterácii a úplnej histórii revízií.

Detailné oprávnenia

Definujte prístupové pravidlá pre jednotlivé projekty, vetvy a akcie pre jednotlivcov a skupiny, vrátane práv na force-push a odoslanie.

Riadkové komentovanie kódu

Zanechajte komentáre ku konkrétnym riadkom kódu a odpovedajte priamo v texte, čím sa diskusie o revízii udržia priamo spojené s kódom, na ktorý odkazujú.

integrácia CI/CD

Spustite Jenkins, Zuul alebo akýkoľvek CI systém automaticky pri nových sadách opráv prostredníctvom webhookov a vstavaného rozhrania Events Stream API.

Ekosystém zásuvných modulov

Rozšírte Gerrit so 100+ komunitnými pluginmi pre LDAP autentifikáciu, metriky, oznámenia a vlastné pracovné postupy kontroly.

Viacrepozitárová správa

Spravujte a kontrolujte zmeny naprieč viacerými úložiskami git z jednej inštancie s jednotnou kontrolou prístupu a auditnými záznamami.

Prečo spustiť Gerrit na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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