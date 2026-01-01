Nasadiť Gerrit inštaláciou jedným kliknutím.
Platforma na kontrolu kódu podnikovej triedy, ktorej dôverujú Android, Chromium a významné open-source projekty po celom svete.
Vyberte si VPS plán pre Gerrit
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Gerrit
Gerrit je open-source, webový systém na kontrolu kódu postavený na Git. Každá zmena sa odosiela ako sada opráv (patch set) – verzionovaná jednotka kontroly – ktorú spolupracovníci vyhodnocujú prostredníctvom vložených komentárov, schválení hlasovaním a konfigurovateľných pravidiel odosielania predtým, ako ju možno zlúčiť. Pôvodne vytvorený v spoločnosti Google a používaný systémami Android, Chromium a Qt, Gerrit prináša disciplínu štruktúrovanej kontroly do každého inžinierskeho tímu.
Samohosting Gerrit na vašom vlastnom VPS vám poskytuje úplnú kontrolu nad repozitármi, prístupovými povoleniami a pracovnými postupmi kontroly kódu. S bootstrapom „prvý používateľ sa stane správcom“, podrobnými pravidlami prístupu pre jednotlivé projekty a ekosystémom doplnkov s viac ako 100 rozšíreniami je navrhnutý pre tímy, ktoré potrebujú záznamy auditu a prísne brány kvality kódu bez spoliehania sa na platformy tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Gerrit
Pracovný postup revízie založený na patchoch
Každá zmena kódu sa odosiela ako verzionovaná sada opráv, čo dáva recenzentom jasný prehľad o každej iterácii a úplnej histórii revízií.
Detailné oprávnenia
Definujte prístupové pravidlá pre jednotlivé projekty, vetvy a akcie pre jednotlivcov a skupiny, vrátane práv na force-push a odoslanie.
Riadkové komentovanie kódu
Zanechajte komentáre ku konkrétnym riadkom kódu a odpovedajte priamo v texte, čím sa diskusie o revízii udržia priamo spojené s kódom, na ktorý odkazujú.
integrácia CI/CD
Spustite Jenkins, Zuul alebo akýkoľvek CI systém automaticky pri nových sadách opráv prostredníctvom webhookov a vstavaného rozhrania Events Stream API.
Ekosystém zásuvných modulov
Rozšírte Gerrit so 100+ komunitnými pluginmi pre LDAP autentifikáciu, metriky, oznámenia a vlastné pracovné postupy kontroly.
Viacrepozitárová správa
Spravujte a kontrolujte zmeny naprieč viacerými úložiskami git z jednej inštancie s jednotnou kontrolou prístupu a auditnými záznamami.
Prečo spustiť Gerrit na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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