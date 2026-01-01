Nasaďte RetroAssembly jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužná knižnica retro hier a prehliadačový emulátor podporujúci viac ako 25 klasických konzol s automatickou grafikou a uloženými stavmi.
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S čím sa dá postaviť RetroAssembly
RetroAssembly je webová aplikácia s vlastným hostingom, ktorá premení váš prehliadač na osobnú retro hernú skrinku. Nahrajte svoju zbierku ROM a hrajte tituly z viac ako 25 klasických platforiem — vrátane NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade a Atari — priamo v prehliadači bez potreby doplnkov alebo sťahovania.
Platforma automaticky načíta obaly hier a metadáta hier, aby vaša knižnica vyzerala ako riadna zbierka, a nie ako zoznam súborov. Ukladanie pozícií, pretáčanie hry, shaderové efekty v retro štýle a mobilné ovládače na obrazovke sú všetky vstavané. Vlastný hosting udržuje vašu zbierku ROM na vašom vlastnom serveri, súkromnú a prístupnú iba pre účty, ktoré vytvoríte.
Kľúčové vlastnosti RetroAssembly
Podpora pre 25+ konzol
Hrajte hry z NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan a z mnohých ďalších platforiem v prehliadači.
Automatická detekcia grafiky
Obaly krabíc a metadáta hier sa načítavajú automaticky, takže vaša knižnica zobrazuje bohaté vizuály namiesto holých názvov súborov.
Ukladanie stavov a pretočenie
Ukladanie a obnova priebehu kedykoľvek, s automatickými snímkami stavu a pretáčaním hry na podporovaných emulátoroch.
Ovládacie prvky vhodné pre mobilné zariadenia
Vstavaný virtuálny ovládač na obrazovke uľahčuje hranie na telefónoch a tabletoch bez fyzického gamepadu.
Retro vizuálne shadery
Voliteľné efekty CRT a iné shaderové efekty reprodukujú vzhľad pôvodných hardvérových displejov pre autentickejší zážitok.
Prečo spustiť RetroAssembly na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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