Nasaďte Daptin inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source headless CMS, ktorý sprístupňuje akýkoľvek dátový model prostredníctvom automaticky generovaných REST a GraphQL API.
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S čím sa dá postaviť Daptin
Daptin je open-source backend-as-a-service, ktorý premení akýkoľvek dátový model na kompletné REST a GraphQL API so zabudovanou autentifikáciou používateľov, povoleniami založenými na rolách a stavovými automatmi.
Samohosting Daptinu na vašom vlastnom VPS udržiava používateľské záznamy, poverenia OAuth a nahrané aktíva úplne pod vašou kontrolou bez poplatkov za požiadavku. Nasadenie s jedným binárnym súborom zahŕňa vstavanú podporu pre SQLite, PostgreSQL a MySQL, plus úložné adaptéry podporované rclone pre stĺpce súborov synchronizované s cloudom a integrované balíky z marketplace na selektívne povolenie funkcií.
Kľúčové vlastnosti Daptin
Automaticky generované API
Definujte entity v YAML alebo JSON a Daptin okamžite sprístupní koncové body REST, schému GraphQL a špecifikáciu OpenAPI – nevyžaduje sa žiadny kód obsluhy.
Viacdatabázový backend
Spustite tú istú inštanciu Daptin proti SQLite pre rýchle spustenie, alebo škálujte na PostgreSQL a MySQL bez zmeny jediného riadku definícií modelu.
Autentifikácia a oprávnenia
Vstavaná správa používateľov, sociálne prihlásenie OAuth2, autorizácia JWT a podrobné povolenia na úrovni riadkov eliminujú potrebu samostatnej služby identity.
Akcie a stavové automaty
Modelujte obchodné pracovné postupy priamo v Daptine pomocou reťazcov akcií a konečných stavových automatov, čím nahradíte vlastný serverový kód pre typickú orchestráciu CRUD.
Synchronizácia cloudového úložiska
Stĺpce aktív ukladajú súbory prostredníctvom poskytovateľov podporovaných rclone, čo vám umožňuje synchronizovať nahrávania do S3, Google Drive, Dropbox a desiatok ďalších backendov ihneď po vybalení.
Prečo spustiť Daptin na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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