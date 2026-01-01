Nasadiť FMD jedným kliknutím.
Samoobslužný server služby Nájsť moje zariadenie s dôrazom na ochranu súkromia, na lokalizáciu, zazvonenie a vzdialené vymazanie vašich telefónov a tabletov so systémom Android.
Vyberte si VPS plán pre FMD (Find My Device)
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S čím sa dá postaviť FMD (Find My Device)
FMD (Nájsť moje zariadenie) je open-source, samo-hostovaná alternatíva k službe Nájsť moje zariadenie od spoločnosti Google. Funguje spoločne s aplikáciou FMD pre Android: vaše telefóny hlásia svoju šifrovanú polohu na váš vlastný server, ku ktorému sa dostanete cez čisté webové rozhranie, aby ste lokalizovali stratené alebo ukradnuté zariadenie, aby zazvonilo, urobilo fotografiu, uzamklo obrazovku alebo spustilo vzdialené vymazanie. Každý príkaz je smerovaný cez váš vlastný server, takže žiadna tretia strana nikdy nevidí, kde sa vaše zariadenia nachádzajú.
Pretože si ho hostujete sami na vlastnom VPS, vaša história polohy a údaje o zariadení nikdy neopustia infraštruktúru, ktorú ovládate – nie je potrebný účet Google a nedochádza k viazanosti na dodávateľa. End-to-end šifrovanie udržuje dáta nečitateľné dokonca aj pre server, čo vám dáva istotu komerčnej služby sledovania zariadení bez obetovania súkromia.
Kľúčové vlastnosti FMD (Find My Device)
Nájdite stratené zariadenia
Určite poslednú nahlásenú GPS polohu akéhokoľvek registrovaného telefónu alebo tabletu priamo z webového rozhrania, aj keď je zariadenie mimo dosahu.
Vzdialené príkazy
Spustite hlasné zvonenie, urobte fotografiu, zamknite obrazovku alebo vzdialene vymažte dáta na ochranu strateného alebo ukradnutého zariadenia.
End-to-end šifrovanie
Údaje o polohe sú šifrované na zariadení predtým, než sa dostanú na server, takže nikto – dokonca ani hostiteľ – nemôže prečítať vašu polohu.
Sprievodná aplikácia pre Android
Spáruje sa s open-source aplikáciou FMD pre Android na hlásenie polohy a prijímanie príkazov bez závislosti od Služieb Google Play.
Žiadny účet Google
Nahraďte Google Find My Device službou, ktorú plne ovládate, bez cloudového účtu alebo nutnosti viazanosti na dodávateľa.
Prečo spustiť FMD (Find My Device) na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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