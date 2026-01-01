Nasaďte Littlelink-Server jednoklikovou inštaláciou.
Bezstavová, samostatne hostovaná alternatíva Linktree pre bio stránky tvorcov s desiatkami vstavaných tlačidiel sociálnych značiek.
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S čím sa dá postaviť Littlelink-Server
Littlelink-Server je ľahká, open-source, bezstavová služba pre odkazy v profile, vytvorená ako samoobslužná alternatíva k Linktree. Zobrazuje jednu vstupnú stránku, ktorá zhromažďuje všetky vaše dôležité odkazy – profily sociálnych sietí, obsahové kanály, e-mail, stránky na darovanie – za jednou krátkou URL adresou, ktorú môžete umiestniť do akéhokoľvek bio.
Pretože je celá stránka generovaná z premenných prostredia, neexistuje žiadna databáza, žiadny administrátorský panel a žiadne ceny za používateľa. Samoobslužné hostovanie na vlastnom VPS udržiava návštevnosť, branding a analytiku na infraštruktúre, ktorú ovládate, s plným vlastníctvom domény a nulovými údajmi zdieľanými s platformou tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Littlelink-Server
Bezstavový kontajner
Nevyžaduje sa žiadna databáza ani trvalé úložisko – celá stránka sa vykresľuje z premenných prostredia, čo robí nasadenia rýchlymi a jednorazovými.
viac ako 150 značkových tlačidiel
Dodáva sa s natívnymi, rozpoznateľnými tlačidlami pre GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify a pre viac ako sto ďalších služieb hneď po vybalení.
Svetlé a tmavé témy
Vyberte si medzi vstavanými svetlými a tmavými režimami prezentácie, aby zodpovedali vašej osobnej značke bez písania vlastného CSS.
Prispôsobené poradie tlačidiel
Zmeňte poradie odkazov, ktoré sa zobrazia ako prvé, pomocou jednoduchého zoznamu oddeleného čiarkami, aby najdôležitejšie destinácie zostali viditeľné bez posúvania.
Metadáta Open Graph
Zahŕňa konfigurovateľné značky Open Graph a Twitter Card, aby sa náhľady na sociálnych platformách čisto zobrazovali váš avatar, meno a životopis.
Voliteľná analytika Umami
Integruje sa s Umami s vlastným hostingom na súkromné sledovanie kliknutí na odkazy bez súborov cookie tretích strán alebo externých sledovačov.
Prečo spustiť Littlelink-Server na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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