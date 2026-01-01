Nasadiť changedetection.io inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostený nástroj na monitorovanie zmien webových stránok, ktorý vás upozorní, keď sa aktualizuje obsah, ceny alebo prvky stránky.
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S čím sa dá postaviť changedetection.io
changedetection.io je samoobslužná platforma na monitorovanie webových stránok, ktorá detekuje a upozorňuje vás na zmeny na akejkoľvek webovej stránke – od aktualizácií obsahu a kolísania cien, po doplnenie zásob a regulačné zmeny. Presahuje to jednoduché kontroly dostupnosti tým, že vám umožňuje cieliť na konkrétne prvky stránky pomocou selektorov CSS, XPath, JSONPath alebo vizuálneho výberu a používa integrovaný prehliadač Playwright Chrome na monitorovanie stránok vykreslených pomocou JavaScriptu a stránok, ktoré vyžadujú prihlásenie.
Vlastné hostovanie udržuje vaše monitorovacie ciele, konkurenčné spravodajstvo a notifikačné údaje úplne súkromné, bez poplatkov za stránku alebo za kontrolu, bez ohľadu na to, koľko stránok alebo ako často ich monitorujete.
Kľúčové vlastnosti changedetection.io
Podpora stránky JavaScript
Integrovaný prehliadač Playwright vykresľuje dynamické jednostránkové aplikácie a spracováva prihlasovacie toky, ktoré základné nástroje na monitorovanie HTTP nedokážu dosiahnuť.
Presné cielenie prvkov
Selektory CSS, XPath, JSONPath a vizuálny výber vám umožňujú monitorovať presne ten obsah, na ktorom záleží, namiesto celej stránky.
Upozornenia na cenu a naskladnenie
Nastavte cenové prahy a spúšťače kľúčových slov, aby ste boli upozornení len vtedy, keď cena produktu klesne pod vašu cieľovú cenu alebo sa vráti na sklad.
70+ Kanálov upozornení
Odosielajte upozornenia na Discord, Slack, Telegram, e-mail, webhooky a desiatky ďalších služieb prostredníctvom knižnice Apprise bez dodatočnej konfigurácie.
História zmien so zobrazením rozdielov
Každá zistená zmena je uložená a vizuálne zvýraznená, aby ste si mohli presne prezrieť, čo a kedy sa zmenilo bez toho, aby ste museli znova navštíviť pôvodnú stránku.
Prečo spustiť changedetection.io na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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