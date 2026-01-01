Zľava až do výšky 69 % na changedetection.io

Nasadiť changedetection.io inštaláciou jedným kliknutím.

Vlastne hostený nástroj na monitorovanie zmien webových stránok, ktorý vás upozorní, keď sa aktualizuje obsah, ceny alebo prvky stránky.

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5,49  € /mes.
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Nasadiť changedetection.io inštaláciou jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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64,99  €
21,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť changedetection.io

changedetection.io je samoobslužná platforma na monitorovanie webových stránok, ktorá detekuje a upozorňuje vás na zmeny na akejkoľvek webovej stránke – od aktualizácií obsahu a kolísania cien, po doplnenie zásob a regulačné zmeny. Presahuje to jednoduché kontroly dostupnosti tým, že vám umožňuje cieliť na konkrétne prvky stránky pomocou selektorov CSS, XPath, JSONPath alebo vizuálneho výberu a používa integrovaný prehliadač Playwright Chrome na monitorovanie stránok vykreslených pomocou JavaScriptu a stránok, ktoré vyžadujú prihlásenie.

Vlastné hostovanie udržuje vaše monitorovacie ciele, konkurenčné spravodajstvo a notifikačné údaje úplne súkromné, bez poplatkov za stránku alebo za kontrolu, bez ohľadu na to, koľko stránok alebo ako často ich monitorujete.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti changedetection.io

Podpora stránky JavaScript

Integrovaný prehliadač Playwright vykresľuje dynamické jednostránkové aplikácie a spracováva prihlasovacie toky, ktoré základné nástroje na monitorovanie HTTP nedokážu dosiahnuť.

Presné cielenie prvkov

Selektory CSS, XPath, JSONPath a vizuálny výber vám umožňujú monitorovať presne ten obsah, na ktorom záleží, namiesto celej stránky.

Upozornenia na cenu a naskladnenie

Nastavte cenové prahy a spúšťače kľúčových slov, aby ste boli upozornení len vtedy, keď cena produktu klesne pod vašu cieľovú cenu alebo sa vráti na sklad.

70+ Kanálov upozornení

Odosielajte upozornenia na Discord, Slack, Telegram, e-mail, webhooky a desiatky ďalších služieb prostredníctvom knižnice Apprise bez dodatočnej konfigurácie.

História zmien so zobrazením rozdielov

Každá zistená zmena je uložená a vizuálne zvýraznená, aby ste si mohli presne prezrieť, čo a kedy sa zmenilo bez toho, aby ste museli znova navštíviť pôvodnú stránku.

Prečo spustiť changedetection.io na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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