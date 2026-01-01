Nasadenie Grafana Pyroscope v inštalácii jedným kliknutím.
Open-source backend pre nepretržité profilovanie, ktorý vám pomáha ladiť problémy s CPU, pamäťou a latenciou až po jeden riadok kódu.
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S čím sa dá postaviť Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope je open-source databáza pre nepretržité profilovanie, vytvorená na ukladanie a dopytovanie profilovacích dát z produkčných aplikácií vo veľkom rozsahu. Na rozdiel od jednorazových profilerov, ktoré spúšťate počas incidentov, Pyroscope nepretržite prijíma profily zo zdrojov Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF a OpenTelemetry, aby ste mohli porovnávať grafy plameňov naprieč nasadeniami, regiónmi alebo akýmkoľvek vlastným štítkom.
Vlastné hostovanie Pyroscope na vašom VPS udržuje citlivé profilové dáta (často obsahujúce názvy funkcií, cesty k súborom a zásobníkové stopy z vášho kódu) mimo služieb tretích strán, pričom vám umožňuje prispôsobiť uchovávanie a úložisko vašej pracovnej záťaži. Zabalený režim s jedným binárnym súborom spúšťa komponenty distribútora, ingestora, dopytovania a komprimátora v jednom kontajneri s lokálnym úložiskom súborového systému – nevyžaduje sa žiadny Kubernetes, objektové úložisko ani externé závislosti.
Kľúčové vlastnosti Grafana Pyroscope
Nepretržité profilovanie
Prijímajte profily zo spustených služieb nepretržite namiesto čakania na incident, aby ste mohli porovnať ľubovoľné dva časové body na plameňovom grafe.
Viacjazyčná podpora
Natívne SDK pre Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust a .NET, plus automatická inštrumentácia Grafana Alloy a eBPF na profilovanie akéhokoľvek binárneho súboru bez kódu.
Kompatibilné s OpenTelemetry
Prijímajte profily cez protokol OpenTelemetry a korelujte ich s existujúcimi trasovaniami, metrikami a logmi bez zmeny vášho zberného kanála.
Porovnania plameňových grafov
Porovnajte dva grafy plameňov vedľa seba, aby ste okamžite videli, ktoré funkcie sa zhoršili po nasadení, zle škálovali pod záťažou alebo sa zlepšili po oprave.
Filtrovanie podľa značiek
Rozdeľte profily podľa ľubovoľného štítka – služba, región, verzia, nájomca alebo vlastná dimenzia – na izolovanie presnej pracovnej záťaže spôsobujúcej zhoršenie výkonu.
Jednotné binárne úložisko
Beží ako jeden kontajner s lokálnym úložiskom súborového systému predvolene, s voliteľnými backendmi S3, GCS a Azure, keď prerastiete jeden uzol.
Prečo spustiť Grafana Pyroscope na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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