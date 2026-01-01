Nasaďte Onyx jednoklikovou inštaláciou.
Open-source AI čet a platforma pre podnikové vyhľadávanie, ktorá spája každý LLM s vedomosťami vášho tímu.
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S čím sa dá postaviť Onyx
Onyx je open-source AI platforma, ktorá kombinuje chatové rozhranie bohaté na funkcie s podnikovým vyhľadávaním naprieč dokumentmi a aplikáciami vášho tímu. Funguje s každým hlavným poskytovateľom LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex a akýmkoľvek samo-hostovaným modelom sprístupneným cez Ollama alebo vLLM — takže si môžete slobodne vybrať model, ktorý vyhovuje každej úlohe, bez prepisovania vašej infraštruktúry.
Samo-hostovanie Onyxu na vašom VPS uchováva prepisy chatu, indexované dokumenty a poverenia konektorov na infraštruktúre, ktorú ovládate. Viac ako štyridsať konektorov sťahuje dáta z Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira a ďalších do jednotného vyhľadávacieho indexu, takže odpovede citujú originály namiesto úniku citlivého kontextu k SaaS tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Onyx
Funguje s každým LLM
Prineste si vlastné kľúče API pre OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex alebo akýkoľvek koncový bod kompatibilný s OpenAI vrátane lokálnych nasadení Ollama a vLLM.
Štyridsať plus konektorov
Indexujte Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk a mnoho ďalších, aby odpovede v chate citovali vaše skutočné tímové znalosti.
AI agenti a asistenti
Vytvorte si vlastných asistentov s prispôsobenými výzvami, rozsahmi konektorov a nástrojmi, aby každý tím získal AI prispôsobenú svojmu pracovnému postupu.
Citácie a uzemnenie
Každá odpoveď odkazuje na zdrojový dokument, takže používatelia si overia tvrdenia a dôverujú odpovediam namiesto hádania halucinácií.
Oprávnenia na základe rolí
Riadenie prístupu na úrovni dokumentov dedí povolenia zdrojového systému, takže používatelia vidia len to, čo už majú povolené čítať.
Samostatne hostované súkromie
Chaty, vektory a zdrojové dokumenty zostávajú na vašom VPS – nič sa neposiela na servery Onyx a vy si zachovávate plnú kontrolu nad prevádzkou modelu a konektora.
Prečo spustiť Onyx na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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