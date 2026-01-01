Deploy HeyForm in one click installation.
Open-source nástroj na tvorbu konverzačných formulárov pre prieskumy, kvízy a ankety.
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S čím sa dá postaviť HeyForm
HeyForm je moderný open-source nástroj na tvorbu formulárov, ktorý vytvára pútavé konverzačné rozhrania, kde sa otázky zobrazujú jedna po druhej. Tento prístup prináša výrazne vyššiu mieru dokončenia v porovnaní s tradičnými nástrojmi na tvorbu formulárov, čo ho robí ideálnym pre prieskumy, dotazníky, kvízy a formuláre na získavanie potenciálnych zákazníkov.
S viac ako 40 typmi vstupov, podmienenou logikou, vlastnými témami a vstavanou analýzou poskytuje HeyForm výkonnú no-code platformu na zber dát, pričom všetky odoslané údaje zostávajú pod vašou kontrolou. Táto šablóna zahŕňa MongoDB na ukladanie formulárov, KeyDB na ukladanie do vyrovnávacej pamäte a smerovanie Traefik HTTPS pre bezpečný prístup k formulárom.
Kľúčové vlastnosti HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Vytvorte dynamické cesty otázok, ktoré sa prispôsobujú na základe predchádzajúcich odpovedí pre personalizovaný a relevantný zber údajov.
Drag-and-Drop nástroj
Navrhujte formuláre vizuálne s viac ako 40 typmi vstupných polí vrátane hodnotení, nahrávania súborov, podpisov a výberov dátumu.
Zabudovaná analytika
Sledovanie vzorcov odpovedí a metrík dokončenia pomocou integrovaného analytického panela pre optimalizáciu formulárov založenú na dátach.
Vlastná značka
Použite vlastné témy, farby a branding, aby zodpovedali identite vašej organizácie vo všetkých formulároch a prieskumoch.
Prečo spustiť HeyForm na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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