Nasadiť MapStore inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source WebGIS rámec na vytváranie interaktívnych máp, dashboardov a 3D geopríbehov z akéhokoľvek zdroja dát.
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S čím sa dá postaviť MapStore
MapStore je open-source WebGIS produkt vyvinutý spoločnosťou GeoSolutions, ktorý umožňuje tímom vytvárať, ukladať a zdieľať interaktívne mapy, dashboardy a pohlcujúce geopríbehy v prehliadači. Podporuje celý rad štandardov OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) a natívne sa integruje s GeoServerom, MapServerom, službami ArcGIS REST a akýmkoľvek geoinformačným backendom kompatibilným so štandardmi.
Postavený na OpenLayers, Leaflet a CesiumJS, MapStore zjednocuje 2D a 3D prehliadače, bohatú atribútovú tabuľku, grafické widgety a správcu kontextu na prispôsobenie mapových aplikácií rôznym používateľským skupinám. Vlastné hostovanie na vyhradenom VPS udržuje proprietárne vrstvy, základné mapy a analýzy pod vašou kontrolou a zároveň sa vyhýba cenám za používateľa hostovaných GIS platforiem.
Kľúčové vlastnosti MapStore
Mapy a dashboardy
Vytvárajte interaktívne 2D mapy a dátové panely s grafmi, počítadlami a textovými widgetmi, ktoré sa aktualizujú zo živých vrstiev WMS, WFS a WPS.
3D GeoPríbehy
Vytvárajte naratívne geopríbehy s 3D scénami využívajúcimi CesiumJS, animáciami preletu a vloženými médiami na sprostredkovanie priestorových dát neprofesionálom v oblasti GIS.
Štandardy OGC
Natívna podpora pre WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW a 3D Tiles spája MapStore s GeoServerom, MapServerom a akoukoľvek kompatibilnou geopriestorovou službou.
Správca kontextu
Konfigurujte kontexty aplikácií, ktoré sprístupňujú prispôsobené panely nástrojov, zásuvné moduly a vrstvy konkrétnym skupinám používateľov bez rozvetvenia kódovej základne.
Integrácia katalógu
Vyhľadávajte a importujte vrstvy z katalógov CSW, WMS, WMTS, TMS a ArcGIS REST priamo v kompozítore máp, čo urýchľuje objavovanie dát.
Tabuľka atribútov
Dotazujte, filtrujte a upravujte atribúty vektorových prvkov pomocou tabuľky v štýle tabuľkového procesora, ktorá sa synchronizuje v reálnom čase so symbolikou mapy a výbermi.
Prečo spustiť MapStore na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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