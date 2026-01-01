Zľava až do výšky 69 % na Locust

Nasaďte Locust jedným kliknutím.

Skriptovateľný Python framework na záťažové testovanie na simuláciu súbežných používateľov s webovým panelom v reálnom čase.

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5,49/mes.
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Nasaďte Locust jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Locust

Locust je open-source nástroj na záťažové testovanie založený na Pythone, ktorý umožňuje inžinierskym tímom definovať správanie používateľov v čistom kóde Pythonu a prehrávať milióny súbežných požiadaviek voči akémukoľvek cieľu HTTP alebo vlastného protokolu. Na rozdiel od nástrojov, ktoré uprednostňujú GUI, scenáre Locust sú skripty riadené verziami, čo uľahčuje kontrolu, parametrizáciu a integráciu testov do CI/CD pipeline.

Vstavané webové používateľské rozhranie zobrazuje živú priepustnosť, percentily doby odozvy a chybovosť počas spúšťania testov a umožňuje vám zvyšovať alebo znižovať počet používateľov v reálnom čase bez reštartovania. Vlastné hostovanie Locustu na vašom VPS udržuje testovaciu prevádzku a poverenia mimo infraštruktúry SaaS tretích strán a umožňuje vám umiestniť generátor záťaže blízko cieľového systému, aby sa minimalizovala umelá sieťová latencia.

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Kľúčové vlastnosti Locust

Python Locustfiles

Píšte testovacie scenáre ako jednoduché triedy Pythonu s plným prístupom k štandardnej knižnici a balíkom tretích strán, čo umožňuje správu verzií a integráciu CI.

Webový panel v reálnom čase

Monitorujte požiadavky za sekundu, percentily doby odozvy a miery zlyhaní naživo vo vašom prehliadači a upravujte počet súbežných používateľov bez zastavenia testu.

Distribuované generovanie zaťaženia

Pridajte pracovné uzly na koordináciu záťaže z viacerých strojov, umožňujúce škálovanie na milióny súbežných používateľov s agregovanými štatistikami zhromažďovanými centrálne.

Podpora akéhokoľvek protokolu

Testujte REST API, WebSockets, gRPC a vlastné protokoly TCP rozšírením základnej triedy User pomocou ľubovoľnej knižnice Pythonu.

Bezhlavý CI režim

Spúšťajte testy neinteraktívne s konfigurovateľnými prahovými hodnotami úspešnosti/neúspešnosti na základe miery zlyhania a latencie na automatické riadenie nasadení vo vašom pipeline.

Prečo spustiť Locust na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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