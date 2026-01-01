Nasaďte Locust jedným kliknutím.
Skriptovateľný Python framework na záťažové testovanie na simuláciu súbežných používateľov s webovým panelom v reálnom čase.
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S čím sa dá postaviť Locust
Locust je open-source nástroj na záťažové testovanie založený na Pythone, ktorý umožňuje inžinierskym tímom definovať správanie používateľov v čistom kóde Pythonu a prehrávať milióny súbežných požiadaviek voči akémukoľvek cieľu HTTP alebo vlastného protokolu. Na rozdiel od nástrojov, ktoré uprednostňujú GUI, scenáre Locust sú skripty riadené verziami, čo uľahčuje kontrolu, parametrizáciu a integráciu testov do CI/CD pipeline.
Vstavané webové používateľské rozhranie zobrazuje živú priepustnosť, percentily doby odozvy a chybovosť počas spúšťania testov a umožňuje vám zvyšovať alebo znižovať počet používateľov v reálnom čase bez reštartovania. Vlastné hostovanie Locustu na vašom VPS udržuje testovaciu prevádzku a poverenia mimo infraštruktúry SaaS tretích strán a umožňuje vám umiestniť generátor záťaže blízko cieľového systému, aby sa minimalizovala umelá sieťová latencia.
Kľúčové vlastnosti Locust
Python Locustfiles
Píšte testovacie scenáre ako jednoduché triedy Pythonu s plným prístupom k štandardnej knižnici a balíkom tretích strán, čo umožňuje správu verzií a integráciu CI.
Webový panel v reálnom čase
Monitorujte požiadavky za sekundu, percentily doby odozvy a miery zlyhaní naživo vo vašom prehliadači a upravujte počet súbežných používateľov bez zastavenia testu.
Distribuované generovanie zaťaženia
Pridajte pracovné uzly na koordináciu záťaže z viacerých strojov, umožňujúce škálovanie na milióny súbežných používateľov s agregovanými štatistikami zhromažďovanými centrálne.
Podpora akéhokoľvek protokolu
Testujte REST API, WebSockets, gRPC a vlastné protokoly TCP rozšírením základnej triedy User pomocou ľubovoľnej knižnice Pythonu.
Bezhlavý CI režim
Spúšťajte testy neinteraktívne s konfigurovateľnými prahovými hodnotami úspešnosti/neúspešnosti na základe miery zlyhania a latencie na automatické riadenie nasadení vo vašom pipeline.
Prečo spustiť Locust na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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