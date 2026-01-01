Nasaďte Linkding pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Minimálny správca záložiek s vlastným hosťovaním, s organizáciou podľa značiek a fulltextovým vyhľadávaním.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Linkding
Linkding je efektívny správca záložiek s vlastným hostingom, vytvorený pre rýchlosť a jednoduchosť. Automaticky extrahuje názvy stránok a popisy, keď uložíte odkaz, podporuje hierarchické značkovanie a poskytuje výkonné fulltextové vyhľadávanie v celej vašej zbierke. Rozhranie bez neporiadku udržuje pozornosť na vašich záložkách, a nie na samotnom nástroji.
Vlastný hosting Linkdingu na vašom vlastnom VPS udržuje vaše návyky prehliadania a výskumné záujmy úplne súkromné, bez reklám, sledovania a prístupu tretích strán. Jediný ľahký kontajner s úložiskom SQLite znamená minimálne využitie zdrojov a jednoduchú údržbu.
Kľúčové vlastnosti Linkding
Organizácia na základe tagov
Usporiadajte záložky s hierarchickými značkami a automatickým dopĺňaním na rýchle kategorizovanie a vyhľadávanie uložených odkazov.
Full-textové vyhľadávanie
Vyhľadávajte v názvoch záložiek, popisoch a archivovanom obsahu stránok, aby ste našli presne to, čo ste si uložili.
Automatické archivovanie
Archivujte snímky celých stránok a ušetrite čas, aby záložkovaný obsah zostal prístupný, aj keď pôvodné URL adresy zmiznú.
Rozšírenia prehliadača
Ukladajte stránky do Linkdingu priamo z vášho prehliadača pomocou špecializovaných rozšírení pre Chrome a Firefox.
Prístup k REST API
Automatizujte správu záložiek a integrujte s inými nástrojmi prostredníctvom čistého rozhrania REST API.
Prečo spustiť Linkding na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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