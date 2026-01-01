Zľava až do výšky 69 % na Blinko

Nasaďte Blinko jednoklikovou inštaláciou.

Open-source AI-poháňaná platforma na zaznamenávanie poznámok, kombinujúca mikroblogovanie, správu úloh a inteligentné vyhľadávanie.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Blinko jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Blinko

Blinko je samoobslužná platforma, ktorá zjednocuje rýchle zaznamenávanie poznámok, správu úloh a vyhľadávanie vylepšené AI v jednej aplikácii. Jej rozhranie v štýle mikroblogovania je optimalizované na okamžité zaznamenávanie nápadov, zatiaľ čo plná podpora Markdownu, označovanie štítkami a voliteľná integrácia AI s OpenAI alebo Ollama udržujú tieto nápady organizované a objaviteľné v priebehu času.

Na rozdiel od komerčných služieb na zaznamenávanie poznámok, vlastný hosting Blinka udržuje každú myšlienku, plán a výskumnú poznámku výlučne vo vašej infraštruktúre — žiadna analýza tretími stranami, žiadne obmedzenia úložiska a žiadne náklady na dopyt. Poznámky môžu zostať súkromné alebo môžu byť verejne zdieľané z rovnakého nasadenia.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Blinko

Bezproblémové zachytenie

Vstup v štýle mikroblogovania vám umožňuje zaznamenávať nápady v priebehu sekúnd bez prechádzania štruktúrami priečinkov alebo výberu šablón vopred.

Vyhľadávanie poháňané AI

Pripojte OpenAI alebo miestny model Ollama, aby ste mohli vyhľadávať svoje poznámky v bežnom jazyku, pričom sa zobrazia relevantné záznamy, aj keď si nepamätáte presné kľúčové slová.

Markdown a Podpora úloh

Formátujte poznámky pomocou plného Markdownu a vkladajte kontrolné zoznamy úloh, aby ten istý nástroj zvládal rýchle zachytenie aj štruktúrované sledovanie projektov.

Verejné alebo súkromné poznámky

Zvoľte si viditeľnosť pre jednotlivé poznámky, čo vám umožní udržiavať si súkromnú vedomostnú bázu a zároveň selektívne publikovať obsah ako mikroblog bez potreby samostatnej platformy.

Prenosnosť údajov

Automatické zálohovanie a funkcionalita importu/exportu zabezpečujú, že vaše poznámky zostanú prístupné a migrovateľné bez ohľadu na zmeny platformy.

Prečo spustiť Blinko na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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