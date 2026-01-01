Nasaďte Blinko jednoklikovou inštaláciou.
Open-source AI-poháňaná platforma na zaznamenávanie poznámok, kombinujúca mikroblogovanie, správu úloh a inteligentné vyhľadávanie.
Vyberte si VPS plán pre Blinko
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Blinko
Blinko je samoobslužná platforma, ktorá zjednocuje rýchle zaznamenávanie poznámok, správu úloh a vyhľadávanie vylepšené AI v jednej aplikácii. Jej rozhranie v štýle mikroblogovania je optimalizované na okamžité zaznamenávanie nápadov, zatiaľ čo plná podpora Markdownu, označovanie štítkami a voliteľná integrácia AI s OpenAI alebo Ollama udržujú tieto nápady organizované a objaviteľné v priebehu času.
Na rozdiel od komerčných služieb na zaznamenávanie poznámok, vlastný hosting Blinka udržuje každú myšlienku, plán a výskumnú poznámku výlučne vo vašej infraštruktúre — žiadna analýza tretími stranami, žiadne obmedzenia úložiska a žiadne náklady na dopyt. Poznámky môžu zostať súkromné alebo môžu byť verejne zdieľané z rovnakého nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Blinko
Bezproblémové zachytenie
Vstup v štýle mikroblogovania vám umožňuje zaznamenávať nápady v priebehu sekúnd bez prechádzania štruktúrami priečinkov alebo výberu šablón vopred.
Vyhľadávanie poháňané AI
Pripojte OpenAI alebo miestny model Ollama, aby ste mohli vyhľadávať svoje poznámky v bežnom jazyku, pričom sa zobrazia relevantné záznamy, aj keď si nepamätáte presné kľúčové slová.
Markdown a Podpora úloh
Formátujte poznámky pomocou plného Markdownu a vkladajte kontrolné zoznamy úloh, aby ten istý nástroj zvládal rýchle zachytenie aj štruktúrované sledovanie projektov.
Verejné alebo súkromné poznámky
Zvoľte si viditeľnosť pre jednotlivé poznámky, čo vám umožní udržiavať si súkromnú vedomostnú bázu a zároveň selektívne publikovať obsah ako mikroblog bez potreby samostatnej platformy.
Prenosnosť údajov
Automatické zálohovanie a funkcionalita importu/exportu zabezpečujú, že vaše poznámky zostanú prístupné a migrovateľné bez ohľadu na zmeny platformy.
Prečo spustiť Blinko na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.