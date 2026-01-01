Nasadiť Kan jedným kliknutím.
Open-source Kanban tabuľa a nástroj na riadenie projektov vytvorený ako alternatíva k Trello s dôrazom na súkromie.
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S čím sa dá postaviť Kan
Kan je samo-hostovaná, open-source Kanban tabuľa navrhnutá pre tímy, ktoré chcú mať plnú kontrolu nad svojimi projektovými dátami. Postavená na Next.js a PostgreSQL, poskytuje známy pracovný postup s kartami a tabuľami ako Trello bez cenotvorby za používateľa alebo uzamknutia dát. Tabule, karty, štítky a tímové pracovné priestory sú k dispozícii ihneď.
Hostovanie Kan na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše projektové dáta zostanú súkromné a na infraštruktúre, ktorú kontrolujete. S podporou prihlásenia pomocou e-mailu/hesla a viac ako 20 poskytovateľov OAuth — vrátane Google, GitHub a Microsoft — váš tím môže začať spolupracovať bez dodatočného nastavenia.
Kľúčové vlastnosti Kan
Kanban tabule
Organizujte prácu naprieč nástenkami a kartami pomocou štítkov, filtrov a funkcie drag-and-drop pre akýkoľvek tímový pracovný postup.
Tímové pracovné priestory
Pozvite členov do zdieľaných pracovných priestorov s ovládacími prvkami viditeľnosti nástenky, aby správni ľudia videli správne projekty.
Import Trello
Migrujte existujúce nástenky Trello priamo do Kan na zachovanie histórie projektu bez manuálneho opätovného zadávania.
Flexibilné overovanie
Prihláste sa pomocou e-mailu/hesla alebo s ktorýmkoľvek z viac ako 20 poskytovateľov OAuth vrátane Google, GitHub a Microsoft.
Sledovanie aktivity
Záznamy aktivity kariet a vlákna komentárov uchovávajú úplnú históriu každej zmeny a diskusie na jednom mieste.
Prečo spustiť Kan na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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