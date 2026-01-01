Nasaďte DreamFactory inštaláciu jedným kliknutím.
Open-sourceová REST a GraphQL API platforma, ktorá automaticky generuje bezpečné databázové API za pár minút bez kódovania.
Vyberte si VPS plán pre DreamFactory
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť DreamFactory
DreamFactory je open-source platforma na generovanie API, ktorá okamžite vytvára plne zdokumentované, rolami chránené REST a GraphQL API pre akúkoľvek databázu — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server a ďalšie — bez napísania jediného riadku kódu. Pripojte svoju databázu a DreamFactory vygeneruje kompletné CRUD API so zabudovanou autentifikáciou, obmedzením rýchlosti a kontrolou prístupu na úrovni polí.
Samohosting DreamFactory na vašom VPS vám dáva plné vlastníctvo vašich dát a vrstvy API, bez poplatkov za volanie alebo závislosti na dodávateľovi. Toto nasadenie zahŕňa MySQL pre systémovú databázu a Redis pre vysokovýkonné ukladanie do vyrovnávacej pamäte, čo vám poskytuje platformu API pripravenú na produkciu hneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti DreamFactory
Automaticky generované API
Pripojte akúkoľvek SQL alebo NoSQL databázu a okamžite získajte kompletné REST a GraphQL API s plnou podporou CRUD – nevyžaduje sa žiadne manuálne kódovanie koncových bodov.
Riadenie prístupu na základe rolí
Definujte granulárne povolenia pre každého používateľa alebo rolu, obmedzujúc prístup až na úroveň jednotlivých tabuliek a polí, na zabezpečenie údajov.
Podpora viacerých databáz
Generujte API z MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle a desiatok ďalších dátových zdrojov z jedinej platformy.
Správa kľúčov API
Vydávajte a odvolávajte API kľúče pre jednotlivé aplikácie alebo spotrebiteľov, s voliteľným obmedzením rýchlosti požiadaviek na zabránenie zneužitiu a kontrolu používania.
Živá dokumentácia API
Každé vygenerované API obsahuje interaktívnu Swagger dokumentáciu, aby vývojári mohli okamžite preskúmať a otestovať koncové body.
Prečo spustiť DreamFactory na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.