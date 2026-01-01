Nasadiť SurrealDB jedným kliknutím.
Viacmodelová databáza kombinujúca dokumentové, grafové, relačné, časovo-radové, geopriestorové a vektorové dáta prostredníctvom jedného dotazovacieho jazyka podobného SQL.
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S čím sa dá postaviť SurrealDB
SurrealDB je moderná multi-modelová databáza napísaná v Rust, ktorá zjednocuje dokumentové, grafové, relačné, časovo-radové, geopriestorové a vektorové dáta do jedného enginu prístupného cez SurrealQL – dotazovací jazyk podobný SQL, navrhnutý pre vývojárov, ktorí chcú flexibilitu bez žonglovania s viacerými špecializovanými databázami. S natívnou podporou pre živé dotazy v reálnom čase, povolenia na úrovni riadkov a autentifikáciu zabudovanú priamo v databáze, SurrealDB môže slúžiť ako databáza aj ako backend-as-a-service pre webové a mobilné aplikácie.
Vlastné hostovanie SurrealDB na vašom VPS poskytuje vývojárom a malým tímom výkonnú multi-modelovú databázu bez cenotvorby za dotaz, akú má SurrealDB Cloud. Architektúra s jedným binárnym súborom zjednodušuje nasadenie a prevádzku v porovnaní s prevádzkovaním samostatných databáz pre dokumentové, grafové a časovo-radové záťaže.
Kľúčové vlastnosti SurrealDB
Viacmodelové dátové typy
Ukladajte dokumenty, grafy, relačné riadky, časové rady, geopriestorové dáta a vektory v rovnakej databáze bez samostatných služieb pre každý model.
Dotazovací jazyk SurrealQL
Dotazovací jazyk podobný SQL s rozšíreniami pre prechádzanie grafov, vektorové vyhľadávanie, geopriestorové operátory a vypočítané polia zabudované do schémy.
Živé dotazy v reálnom čase
Prihláste sa na odber výsledkov živých dotazov cez WebSocket pre aktualizácie UI v reálnom čase bez periodického dopytovania alebo infraštruktúry externej zbernice udalostí.
Zabezpečenie na úrovni riadkov
Granulárne povolenia zabudované do schémy vám umožňujú bezpečne vystaviť databázu priamo webovým a mobilným klientom bez medzivrstvy API.
Vložená autentifikácia
Vstavaná používateľská, rozsahová a na JWT založená autentifikácia robí SurrealDB použiteľnou ako backend ako službu pre prototypové aplikácie.
Viacnásobné dotazovacie rozhrania
Dotazovanie cez HTTP REST, WebSocket, natívne klientske knižnice pre JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET a PHP – alebo priamo prostredníctvom SurrealQL CLI.
Prečo spustiť SurrealDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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