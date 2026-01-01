Zľava až do výšky 69 % na SurrealDB

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Viacmodelová databáza kombinujúca dokumentové, grafové, relačné, časovo-radové, geopriestorové a vektorové dáta prostredníctvom jedného dotazovacieho jazyka podobného SQL.

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17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť SurrealDB

SurrealDB je moderná multi-modelová databáza napísaná v Rust, ktorá zjednocuje dokumentové, grafové, relačné, časovo-radové, geopriestorové a vektorové dáta do jedného enginu prístupného cez SurrealQL – dotazovací jazyk podobný SQL, navrhnutý pre vývojárov, ktorí chcú flexibilitu bez žonglovania s viacerými špecializovanými databázami. S natívnou podporou pre živé dotazy v reálnom čase, povolenia na úrovni riadkov a autentifikáciu zabudovanú priamo v databáze, SurrealDB môže slúžiť ako databáza aj ako backend-as-a-service pre webové a mobilné aplikácie.

Vlastné hostovanie SurrealDB na vašom VPS poskytuje vývojárom a malým tímom výkonnú multi-modelovú databázu bez cenotvorby za dotaz, akú má SurrealDB Cloud. Architektúra s jedným binárnym súborom zjednodušuje nasadenie a prevádzku v porovnaní s prevádzkovaním samostatných databáz pre dokumentové, grafové a časovo-radové záťaže.

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Kľúčové vlastnosti SurrealDB

Viacmodelové dátové typy

Ukladajte dokumenty, grafy, relačné riadky, časové rady, geopriestorové dáta a vektory v rovnakej databáze bez samostatných služieb pre každý model.

Dotazovací jazyk SurrealQL

Dotazovací jazyk podobný SQL s rozšíreniami pre prechádzanie grafov, vektorové vyhľadávanie, geopriestorové operátory a vypočítané polia zabudované do schémy.

Živé dotazy v reálnom čase

Prihláste sa na odber výsledkov živých dotazov cez WebSocket pre aktualizácie UI v reálnom čase bez periodického dopytovania alebo infraštruktúry externej zbernice udalostí.

Zabezpečenie na úrovni riadkov

Granulárne povolenia zabudované do schémy vám umožňujú bezpečne vystaviť databázu priamo webovým a mobilným klientom bez medzivrstvy API.

Vložená autentifikácia

Vstavaná používateľská, rozsahová a na JWT založená autentifikácia robí SurrealDB použiteľnou ako backend ako službu pre prototypové aplikácie.

Viacnásobné dotazovacie rozhrania

Dotazovanie cez HTTP REST, WebSocket, natívne klientske knižnice pre JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET a PHP – alebo priamo prostredníctvom SurrealQL CLI.

Prečo spustiť SurrealDB na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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