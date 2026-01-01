Nasaďte Copyparty inštaláciu jedným kliknutím.
Prenosný súborový server s prístupom cez HTTP, WebDAV, SFTP a FTP, pokračovateľným nahrávaním a nulovými závislosťami na databáze.
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S čím sa dá postaviť Copyparty
Copyparty je samo-hostovaný súborový server, ktorý spája výnimočné množstvo funkcií do jedného kontajnera bez externej databázy. Súbory obsluhuje cez HTTP, WebDAV, SFTP, FTP a TFTP súčasne, podporuje segmentované obnoviteľné nahrávania, ktoré prežijú prerušené pripojenia, a obsahuje kompletnú mediálnu knižnicu s miniatúrami, prehrávaním zvuku a fulltextovým vyhľadávaním.
Samo-hostovanie Copyparty na vašom vlastnom VPS vám poskytuje súkromnú platformu na zdieľanie súborov, ktorá funguje s akýmkoľvek štandardným klientom — od prehliadača cez Windows Prieskumník až po FileZilla — bez závislosti na dodávateľovi alebo opakovaných poplatkov za úložisko. Pretože všetko beží v jednom kontajneri s dátami uloženými priamo v súborovom systéme, zálohovanie a migrácie sú jednoduché.
Kľúčové vlastnosti Copyparty
Viacprotokolový prístup
Poskytujte súbory súčasne cez HTTP, WebDAV, SFTP, FTP a TFTP, takže každý klient – prehliadač, správca súborov alebo nástroj CLI – sa pripojí pomocou svojho natívneho protokolu.
Obnoviteľné nahrávania
Podpora segmentovaného nahrávania umožňuje veľkým prenosom súborov automaticky pokračovať po prerušeniach siete bez toho, aby sa začínalo odznova.
Vstavaná knižnica médií
Automaticky generuje miniatúry a extrahuje metadáta pre zvukové a video súbory, čím premení váš súborový server na prehliadateľnú mediálnu zbierku.
Deduplikácia súborov
Deduplikácia založená na hašovaní detekuje identické súbory pri nahrávaní a uloží len jednu kópiu, čím šetrí miesto na disku bez akejkoľvek manuálnej námahy.
Nevyžaduje sa žiadna databáza
Všetky dáta sa nachádzajú priamo v súborovom systéme – žiadne PostgreSQL, MySQL ani Redis, ktoré by bolo potrebné spravovať, zálohovať alebo migrovať spolu s vašimi súbormi.
Prečo spustiť Copyparty na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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