Zľava až do výšky 69 % na Copyparty

Nasaďte Copyparty inštaláciu jedným kliknutím.

Prenosný súborový server s prístupom cez HTTP, WebDAV, SFTP a FTP, pokračovateľným nahrávaním a nulovými závislosťami na databáze.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Copyparty inštaláciu jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Copyparty

Copyparty je samo-hostovaný súborový server, ktorý spája výnimočné množstvo funkcií do jedného kontajnera bez externej databázy. Súbory obsluhuje cez HTTP, WebDAV, SFTP, FTP a TFTP súčasne, podporuje segmentované obnoviteľné nahrávania, ktoré prežijú prerušené pripojenia, a obsahuje kompletnú mediálnu knižnicu s miniatúrami, prehrávaním zvuku a fulltextovým vyhľadávaním.

Samo-hostovanie Copyparty na vašom vlastnom VPS vám poskytuje súkromnú platformu na zdieľanie súborov, ktorá funguje s akýmkoľvek štandardným klientom — od prehliadača cez Windows Prieskumník až po FileZilla — bez závislosti na dodávateľovi alebo opakovaných poplatkov za úložisko. Pretože všetko beží v jednom kontajneri s dátami uloženými priamo v súborovom systéme, zálohovanie a migrácie sú jednoduché.

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Kľúčové vlastnosti Copyparty

Viacprotokolový prístup

Poskytujte súbory súčasne cez HTTP, WebDAV, SFTP, FTP a TFTP, takže každý klient – prehliadač, správca súborov alebo nástroj CLI – sa pripojí pomocou svojho natívneho protokolu.

Obnoviteľné nahrávania

Podpora segmentovaného nahrávania umožňuje veľkým prenosom súborov automaticky pokračovať po prerušeniach siete bez toho, aby sa začínalo odznova.

Vstavaná knižnica médií

Automaticky generuje miniatúry a extrahuje metadáta pre zvukové a video súbory, čím premení váš súborový server na prehliadateľnú mediálnu zbierku.

Deduplikácia súborov

Deduplikácia založená na hašovaní detekuje identické súbory pri nahrávaní a uloží len jednu kópiu, čím šetrí miesto na disku bez akejkoľvek manuálnej námahy.

Nevyžaduje sa žiadna databáza

Všetky dáta sa nachádzajú priamo v súborovom systéme – žiadne PostgreSQL, MySQL ani Redis, ktoré by bolo potrebné spravovať, zálohovať alebo migrovať spolu s vašimi súbormi.

Prečo spustiť Copyparty na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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