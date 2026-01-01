Nasaďte Pocket ID jednoklikovou inštaláciou.
Poskytovateľ OIDC len s prístupovými kľúčmi, ktorý pridáva bezheslové jednotné prihlásenie ku všetkým vašim samoobslužným aplikáciám.
Vyberte si VPS plán pre Pocket ID
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Pocket ID
Pocket ID je ľahký, open-source poskytovateľ identity OIDC so zásadným rozdielom: podporuje iba passkeys na overenie, bez akéhokoľvek prihlásenia heslom. Používatelia si zaregistrujú passkey raz — pomocou svojho telefónu, hardvérového kľúča alebo biometrických údajov — a od tohto momentu sa overujú v akejkoľvek pripojenej aplikácii jediným gestom.
Samohosting Pocket ID na vašom VPS vám poskytuje vrstvu jednotného prihlásenia pre všetky vaše samohostované služby bez nutnosti prevádzkovať ťažkopádnu platformu identity. Jediný kontajner so vstavaným úložiskom SQLite znamená, že nie je potrebné nič udržiavať — pripojte svoje aplikácie ako klientov OIDC a eliminujte heslá z celého vášho samohostovaného stacku.
Kľúčové vlastnosti Pocket ID
Autentifikácia iba prístupovým kľúčom
Autentifikácia prebieha výhradne prostredníctvom prístupových kľúčov WebAuthn – žiadne heslá na správu, únik alebo resetovanie v rámci žiadnej pripojenej aplikácie.
Poskytovateľ OIDC
Funguje ako poskytovateľ OpenID Connect v súlade so štandardmi, takže akákoľvek aplikácia, ktorá podporuje OIDC, môže delegovať autentifikáciu na Pocket ID.
Používateľský samoobslužný portál
Používatelia spravujú svoje prístupové kľúče, aktívne relácie a autorizované aplikácie prostredníctvom čistého samoobslužného panela.
Integrácia LDAP
Pripojte sa k existujúcemu LDAP alebo Active Directory na importovanie používateľov namiesto manuálnej správy účtov v Pocket ID.
Záznam auditu
Sledujte každé prihlásenie, registráciu prístupového kľúča a udalosť autorizácie klienta pomocou vstavaného auditného záznamu s možnosťou vyhľadávania.
Prečo spustiť Pocket ID na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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