Nasaďte Unstructured inštaláciou na jedno kliknutie.
API na spracovanie dokumentov, ktoré extrahuje štruktúrované dáta z PDF, súborov Word a obrázkov pre RAG pipeline a modely AI.
Vyberte si VPS plán pre Unstructured
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Unstructured
„Unstructured“ je API na spracovanie dokumentov s otvoreným zdrojovým kódom, navrhnuté pre AI a pipeline strojového učenia. Prijíma PDF, dokumenty Word, prezentácie PowerPoint, obrázky, HTML a iné neštruktúrované formáty a extrahuje čisté, štruktúrované textové prvky pripravené na vloženie do vektorovej databázy.
Vlastné hostovanie Unstructured na VPS udržiava citlivé dokumenty vo vašej vlastnej infraštruktúre, pričom poskytuje rovnaké možnosti extrakcie používané v produkčných RAG systémoch. Integruje sa s LangChain, LlamaIndex a hlavnými vektorovými databázami, čím sa stáva vrstvou na vkladanie dokumentov typu „drop-in“ pre akúkoľvek AI aplikáciu.
Kľúčové vlastnosti Unstructured
Viacformátová extrakcia
Spracúvajte formáty PDF, Word, Excel, PowerPoint, obrázky, HTML a e-mailové formáty prostredníctvom jedného konzistentného koncového bodu API.
RAG pipeline pripravená
Výstupy sú štruktúrované na priame vloženie do vektorových databáz ako Weaviate, Pinecone a Chroma pre generovanie rozšírené o vyhľadávanie.
Integrácia LangChain
Natívne načítavače LangChain a LlamaIndex robia z Unstructured ľahko integrovateľný zdroj dokumentov pre akýkoľvek rámec aplikácií AI.
Extrakcia tabuľky
Presne extrahuje tabuľky z PDF a dokumentov Word, pričom zachováva štruktúru pre následné úlohy spracovania údajov.
Lokálne súkromie
Prevádzka na vašom vlastnom VPS zabezpečuje, že citlivé dokumenty nikdy neopustia vašu infraštruktúru počas procesu extrakcie.
Prečo spustiť Unstructured na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.