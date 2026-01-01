Nasaďte Kong inštaláciou jedným kliknutím.
Vysokovýkonná open-source API brána na správu, zabezpečenie a škálovanie mikroslužieb a API.
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S čím sa dá postaviť Kong
Kong je celosvetovo najrozšírenejšia open-source API brána, postavená na OpenResty (Nginx + LuaJIT) pre submilisekundovú latenciu vo veľkom rozsahu. Nachádza sa pred vašimi službami a zabezpečuje autentifikáciu, obmedzovanie rýchlosti, smerovanie prevádzky a pozorovateľnosť prostredníctvom bohatého ekosystému viac ako 50 pluginov — bez zmeny kódu vašej aplikácie.
Spustenie Kongu na vašom vlastnom VPS vám poskytuje plnú kontrolu nad API prevádzkou, konfiguráciou pluginov a citlivými povereniami bez cenotvorby založenej na používaní spravovaných služieb API brány. Toto nasadenie zahŕňa PostgreSQL na uchovávanie konfigurácie Kongu a je pripravené na správu produkčných API od okamihu spustenia.
Kľúčové vlastnosti Kong
Centralizovaná autentifikácia
Vynútiť autentifikáciu OAuth 2.0, JWT, kľúčov API a HMAC naprieč všetkými službami z jedného riadiaceho bodu.
Obmedzenie rýchlosti
Chráňte upstreamové služby pred návalmi prevádzky nastavením limitov rýchlosti požiadaviek pre jednotlivých spotrebiteľov alebo globálnych limitov bez zmien kódu.
Ekosystém pluginov
Rozšírte Kong s viac ako 50 oficiálnymi doplnkami pre protokolovanie, ukladanie do vyrovnávacej pamäte, transformácie a integrácie tretích strán.
Administrátorské GUI
Spravujte trasy, služby, spotrebiteľov a pluginy prostredníctvom vstavaného webového rozhrania Kong Manager na porte 8002.
Viacprotokolová podpora
Smerujte prevádzku HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket a TCP cez jednu bránu s vyrovnávaním záťaže s ohľadom na protokol.
Prečo spustiť Kong na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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