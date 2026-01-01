Nasaďte Lowcoder jednoklikovou inštaláciou.
Open-source low-code platforma na vytváranie interných aplikácií, dashboardov a administrátorských panelov s ovládaním drag-and-drop a konektormi pre reálne dáta.
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S čím sa dá postaviť Lowcoder
Lowcoder je open-source low-code platforma, ktorá umožňuje vývojárom a prevádzkovým tímom vytvárať interné nástroje, administrátorské panely a zákaznícke portály pomocou vizuálneho drag-and-drop nástroja. S viac ako 50 komponentmi, natívnymi konektormi pre databázy a REST API a plnou podporou JavaScriptu pre obchodnú logiku, tímy dodávajú funkčné aplikácie v priebehu hodín namiesto týždňov – bez nutnosti prebudovať frontend od základov.
Vlastné hostovanie Lowcoderu na vašom vlastnom VPS udržiava aplikačnú logiku, prihlasovacie údaje k zdrojom dát a interné používateľské dáta vo vnútri vašej infraštruktúry. Neexistujú žiadne poplatky za používateľa, žiadne obmedzenia používania a žiadny prístup tretích strán k pracovným postupom, na ktorých vaše podnikanie denne závisí.
Kľúčové vlastnosti Lowcoder
Vizuálny drag-and-drop editor
Vytvárajte rozhrania z viac ako 50 predpripravených komponentov — tabuliek, formulárov, grafov, modálnych okien a ďalších — a viažte ich priamo na dátové dotazy bez písania kódu HTML alebo CSS.
Natívne dátové konektory
Pripojte sa k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL a populárnym SaaS nástrojom bez písania vlastného integračného kódu.
JavaScript biznis logika
Píšte vložený JavaScript do dotazov a obsluhovačov udalostí na vyjadrenie transformácií údajov a pracovných postupov, ktoré čisté nástroje bez kódu nedokážu zachytiť.
Opakovane použiteľné moduly
Zabaľte bežne používané obrazovky ako moduly a vložte ich do viacerých aplikácií, pričom interné nástroje zostanú konzistentné s rastom katalógu.
Riadenie prístupu na základe rolí
Definujte povolenia pre jednotlivé aplikácie, stránky a dopyty, aby každý člen tímu videl len nástroje a údaje relevantné pre jeho rolu.
Vkladanie aplikácií a API
Vložte aplikácie Lowcoder do existujúcich webových stránok a spravujte ich prostredníctvom REST API, čím začleníte nízkokódové pracovné postupy do vášho širšieho produktového prostredia.
Prečo spustiť Lowcoder na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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