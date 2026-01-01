Nasadenie NoteDiscovery jedným kliknutím
Samoobslužná znalostná báza v markdowne s grafickým zobrazením, spätnými odkazmi a vstavanou integráciou AI prostredníctvom MCP.
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S čím sa dá postaviť NoteDiscovery
NoteDiscovery je ľahká, samo-hostovaná aplikácia na písanie poznámok a správu vedomostnej bázy, ktorá ukladá všetok obsah ako obyčajné markdown súbory na disk — žiadna databáza, žiadne externé služby, žiadna závislosť na dodávateľovi. Editor podporuje živý náhľad, matematiku LaTeX, diagramy Mermaid, bloky kódu so zvýraznenou syntaxou a automatické ukladanie. Interaktívne grafické zobrazenie vizualizuje prepojenia medzi poznámkami prostredníctvom wikiodkazov a panel spätných odkazov ukazuje, ktoré poznámky odkazujú na tú aktuálnu — pracovný postup prepojeného myslenia, ktorý robí nástroje ako Obsidian populárnymi, dostupný kompletne na vašom vlastnom serveri.
Vstavaný server MCP (Model Context Protocol) umožňuje AI asistentom ako Claude a Cursor priamo dopytovať a aktualizovať vaše poznámky, čo robí z NoteDiscovery jednu z mála samo-hostovaných aplikácií na poznámky s natívnou integráciou AI agenta hneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti NoteDiscovery
Zobrazenie grafu a spätné odkazy
Vizualizujte prepojenia medzi poznámkami ako interaktívny graf a zistite, ktoré poznámky odkazujú na tú aktuálnu — čo uľahčuje navigáciu v rastúcej vedomostnej báze.
Vstavaný MCP server
Podpora protokolu Native Model Context umožňuje AI asistentom ako Claude a Cursor priamo čítať a zapisovať vaše poznámky, bez ďalších doplnkov alebo konfigurácie.
Bohatý editor Markdown
Živý náhľad, renderovanie matematiky v LaTeXu, diagramy Mermaid, zvýrazňovanie syntaxe pre viac ako 50 jazykov a úprava s rozdelenou obrazovkou v jedinom rozhraní založenom na prehliadači.
Verejné zdieľanie poznámok
Vygenerujte zdieľateľnú URL adresu chránenú tokenom s QR kódom pre akúkoľvek poznámku, aby ste mohli zdieľať jednotlivé stránky bez toho, aby ste odhalili celú vedomostnú bázu.
Podpora kreslenia a médií
Vložte obrázky, zvuk, video a súbory PDF s vloženým náhľadom a vytvorte náčrty v aplikácii uložené ako súbory PNG popri vašich poznámkach v markdowne.
Prečo spustiť NoteDiscovery na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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