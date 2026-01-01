Nasadiť lokálny hĺbkový výskum inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný AI výskumný asistent, ktorý spúšťa iteratívne hĺbkové výskumné pracovné postupy pomocou poskytovateľov cloudových LLM.
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S čím sa dá postaviť Local Deep Research
Local Deep Research je open-source AI výskumný asistent s viac ako 7 200 hviezdičkami na GitHub, ktorý spúšťa viacstupňové výskumné pracovné postupy na vašej vlastnej infraštruktúre. Plánuje dopyty, zhromažďuje zdroje z celého webu, dopĺňa medzery a vytvára citované správy – rovnaký vzor ako komerčné produkty hĺbkového výskumu, ale s plnou kontrolou nad tým, ktorý model a ktoré vyhľadávače vykonávajú prácu.
Toto nasadenie pripája Local Deep Research k vášmu preferovanému poskytovateľovi cloudových LLM – OpenRouter, OpenAI, Anthropic alebo akýkoľvek koncový bod kompatibilný s OpenAI – a dodáva sa so SearXNG ako vyhľadávacím backendom rešpektujúcim súkromie, takže výskumné dopyty a agregované zdroje zostávajú na vašom VPS, zatiaľ čo inferencia modelu beží proti hraničnému poskytovateľovi podľa vášho výberu.
Kľúčové vlastnosti Local Deep Research
Iteratívny hĺbkový výskum
Plánuje dopyty, dopĺňa medzery a zhromažďuje zdroje do štruktúrovaných správ s citáciami namiesto jednorazových odpovedí.
Cloudoví LLM poskytovatelia
Funguje s OpenRouter, OpenAI, Anthropic a akýmkoľvek koncovým bodom kompatibilným s OpenAI – prepínajte poskytovateľov a modely z webového rozhrania bez reštartovania kontajnera.
Súkromný vyhľadávací backend
Dodáva sa so SearXNG, takže vyhľadávacie dopyty sú agregované z desiatok vyhľadávačov bez toho, aby ich vystavovali komerčným sledovačom.
Vaše dáta zostávajú u vás
História výskumu, vygenerované správy a konfigurácia sa nachádzajú na vašom VPS – server opúšťajú iba volania inferencie modelu, šifrované počas prenosu k vami zvolenému poskytovateľovi.
Citované, exportovateľné správy
Každé tvrdenie je prepojené so svojím zdrojom, aby správy mohli byť skontrolované, overené a exportované na ďalšie použitie.
Webová konfigurácia
Poskytovatelia modelov, kľúče API a nastavenia vyhľadávania sú spravované prostredníctvom vstavanej stránky nastavení – žiadne úpravy konfiguračných súborov na serveri.
Prečo spustiť Local Deep Research na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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