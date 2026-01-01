Nasadiť LinkStack jedným kliknutím.
Vlastne hostovaná platforma typu „link-in-bio“ na vytváranie značkových vstupných stránok s neobmedzeným počtom odkazov a plnou kontrolou dizajnu.
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S čím sa dá postaviť LinkStack
LinkStack je open-source platforma typu „link-in-bio“, ktorá umožňuje tvorcom, firmám a organizáciám centralizovať všetky ich dôležité odkazy na jednej prispôsobiteľnej vstupnej stránke. Postavená na PHP a Laravel, ponúka neobmedzené odkazy, vlastné témy, ikony sociálnych médií, analýzu kliknutí a podporu viacerých používateľov už v základe — funkcie, ktoré komerčné alternatívy ako Linktree zvyčajne uzamykajú za platenými úrovňami.
Vlastné hostovanie LinkStacku na vašom vlastnom VPS udržiava analýzu návštevníkov, údaje o kliknutiach a konfiguráciu stránky úplne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za predplatné na stránku, bez vloženej reklamy na bezplatných úrovniach a bez rizika pozastavenia vášho bio odkazu platformou tretej strany. Pripojte vlastnú doménu cez Traefik a stránka sa stane plne značkovou súčasťou vašej vlastnej infraštruktúry.
Kľúčové vlastnosti LinkStack
Odkazy bez obmedzení
Pridajte toľko odkazov, sekcií a stránok, koľko potrebujete, bez mesačných limitov, limitov položiek alebo poplatkov za odkaz od poskytovateľa SaaS.
Vlastné témy
Vyberte si zo vstavaných tém alebo kompletne prepracujte stránky pomocou vlastného CSS, pozadí, tvarov tlačidiel a animácií tak, aby zodpovedali vašej značke.
Zabudovaná analytika
Sledujte zobrazenia stránok a počty kliknutí na jednotlivé odkazy v rámci administrátorského panela bez vkladania sledovacích pixelov tretích strán do prehliadačov vašich návštevníkov.
Viacužívateľská podpora
Hostite stránky pre celé tímy alebo agentúry so samostatnými používateľskými účtami, prístupom založeným na rolách a centralizovanou správou na jednej inštancii.
Sociálne a vlastné ikony
Pridajte ikony pre hlavné sociálne siete plus vlastné nahrané ikony, aby odkazy zostali vizuálne konzistentné a okamžite rozpoznateľné.
Aktualizátor jedným kliknutím
Používajte nové vydania priamo z administrátorského panela pomocou vstavaného aktualizátora, aby bola vaša inštancia aktuálna bez prebudovania kontajnera.
Prečo spustiť LinkStack na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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