Nasadiť Open Source POS jedným kliknutím.
Webový pokladničný systém pre maloobchodné predajne so správou zásob, správou zákazníkov a reportovaním predaja.
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S čím sa dá postaviť Open Source POS
Open Source POS je webový predajný systém na báze PHP, vytvorený pre malé maloobchodné predajne, kaviarne a servisné podniky, ktoré potrebujú plnohodnotný pokladničný systém bez poplatkov za SaaS za každý terminál. Rozhranie založené na prehliadači funguje na akomkoľvek tablete, laptope alebo stolnom počítači, takže rovnaký backend poháňa pokladňu, aktualizácie zásob a reportovanie z akéhokoľvek zariadenia v lokálnej sieti.
Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS uchováva zákaznícke záznamy, históriu predaja a cenové údaje na infraštruktúre, ktorú kontrolujete — bez mesačného predplatného, bez percenta z transakcií a bez viazanosti na dodávateľa. Zahrnutá databáza MariaDB je automaticky zriadená a perzistentne uložená v pomenovaných zväzkoch pre bezpečné aktualizácie.
Kľúčové vlastnosti Open Source POS
Maloobchodná pokladňa
Spracujte predaje, vrátenia a rezervácie pomocou skenovania čiarových kódov, vyhľadávania položiek a prispôsobiteľných účteniek vytlačených na štandardných termálnych tlačiarňach.
Sledovanie zásob
Sledujte stav zásob, nastavte prahové hodnoty pre doobjednanie a spravujte dodávateľov naprieč viacerými kategóriami položiek s automatickými úpravami pri každom predaji.
Správa zákazníkov
Udržiavajte zákaznícku databázu s históriou nákupov, vernostnými bodmi, zostatkami kreditu v obchode a cenovými úrovňami pre jednotlivých zákazníkov.
Výkazníctvo predaja
Generujte podrobné správy o predajoch, daniach, platbách, ziskoch a zľavách v rámci konfigurovateľných časových období a filtrov zamestnancov.
Zamestnanecké účty
Vytvorte individuálne prihlásenia zamestnancov s oprávneniami na základe rolí, aby ste oddelili prístup pokladníka, manažéra a k reportom na zdieľanom termináli.
Viacmenové dane
Nakonfigurujte viacero daňových sadzieb, mien a platobných metód tak, aby zodpovedali miestnym maloobchodným pravidlám a preferenciám zákazníkov pri platbe.
Prečo spustiť Open Source POS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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