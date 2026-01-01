Nasaďte Leantime jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma na riadenie projektov navrhnutá pre neprojektových manažérov, ktorá kombinuje strategické, plánovacie a realizačné nástroje.
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S čím sa dá postaviť Leantime
Leantime je open-source systém na riadenie projektov, vytvorený špeciálne pre tímy, ktoré potrebujú výkonnú koordináciu bez zložitých PM metodológií. Kombinuje Kanban tabule, Ganttove diagramy, časové výkazy, wiki a unikátne strategické nástroje ako Lean Canvas a SWOT analýza v jednej ucelenej platforme — dostupné vo viac ako 20 jazykoch s podporou LDAP a OIDC pre podnikové prostredia.
Vlastné hostovanie Leantime na vašom VPS znamená neobmedzený počet používateľov, neobmedzený počet projektov a žiadne licenčné poplatky za používateľa. Vaše projektové dáta, strategické plány a história tímu zostávajú na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, podporené MariaDB pre spoľahlivú perzistenciu.
Kľúčové vlastnosti Leantime
Viacero zobrazení úloh
Prepínajte medzi Kanban tabuľami, Ganttovými diagramami, kalendárom, zoznamom a tabuľkovými zobrazeniami, aby ste sa prispôsobili spôsobu práce, ktorý preferuje váš tím.
Nástroje strategického plánovania
Vytvorte Lean Canvas, Business Model Canvas a SWOT analýzu priamo na platforme na zosúladenie každodenných úloh s obchodnými cieľmi.
Vstavané sledovanie času
Zaznamenávajte hodiny k úlohám a projektom pre presnú fakturáciu, mzdy a analýzu nákladov projektu bez samostatného nástroja.
Používatelia bez obmedzení
Pridajte toľko členov tímu, koľko potrebujete, s povoleniami založenými na rolách pre každý projekt a bez poplatkov za licencovanie na používateľa.
Podniková autentifikácia
Pripojte sa k poskytovateľom LDAP alebo OIDC a povoľte dvojfaktorovú autentifikáciu pre bezpečnostné štandardy v rámci celej organizácie.
Prečo spustiť Leantime na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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